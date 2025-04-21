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الرياضة

نوير يقترب من «الضوء الأخضر» في بايرن ميونيخ

نوير يقترب من «الضوء الأخضر» في بايرن ميونيخ
21 ابريل 2025 21:59

 
ميونيخ (د ب أ)

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واصل مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ، تدريباته للعودة إلى الملاعب واستعادة لياقته البدنية، عقب إصابته في عضلة الساق، وذلك من خلال تدريبات إضافية.
وفي الوقت الذي حصل فيه الفريق على إجازة يومي الأحد والاثنين، بعد الفوز على هايدنهايم 4- صفر، تدرب كل من مانويل نوير والمدافع دايوت أوباميكانو، الذي يغيب بسبب إصابة في الركبة، في المركز التدريبي للفريق لاستعادة لياقتهما.
وتعرض نويل لإصابة في عضلة الساق في الخامس من مارس الماضي أمام باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا، وغاب عن الملاعب منذ ذلك الحين، فيما لم يكشف البلجيكي فينسنت كومباني مدرب الفريق عن موعد عودته.
وشارك الحارس البديل الشاب يوناس أوربيج، الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، ووصف تلك الخطوة بأنها رائعة وذلك منذ انضمامه قادماً من كولون، أحد أندية الدرجة الثانية.
وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ، إن الحارس البالغ من العمر 21 عاماً لديه إمكانيات رائعة، فيما قال جوشوا كيميتش، لاعب وسط الفريق، إن أوربيج ربما يتولى حراسة الفريق بشكل أساسي بعد نوير الذي يمتد عقده حتى عام 2026 أو بمجرد اعتزال الحارس البالغ 39 عاماً.
ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري الألماني بفارق ثماني نقاط عن حامل اللقب باير ليفركوزن، وقد يعيد لقب الدوري إلى خزائنه مجدداً في حال فوزه على ماينز في الجولة المقبلة، وفشل ليفركوزن في تحقيق الفوز على أوجسبورج.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
مانويل نوير
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