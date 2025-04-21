الهلال يرفض تضييق الخناق على الاتحاد بتعادل مخيب مع الشباب

الرياض (د ب أ)



أهدر الهلال فرصة تضييق الخناق على الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بعدما انقاد إلى تعادل 2-2 مع ضيفه الشباب، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر، والذي يواجه الاتفاق، على الجانب الآخر، رفع الشباب رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس.

وتقدم الشباب في الدقيقة السابعة عن طريق دانييل بودينس، قبل أن يدرك الهلال التعادل عن طريق سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 46 سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال، لكن الشباب نجح في تسجيل هدف التعادل الثاني عن طريق محمد الشويرخ في الدقيقة 68.