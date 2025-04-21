فليك يطالب لاعبي برشلونة بالتعبير عن آرائهم داخل الملعب



برشلونة (د ب أ)

طالب الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، لاعبيه بالتحدث بوضوح داخل أرض الملعب، في حال أتيحت لهم الفرصة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن برشلونة نجح في قلب تأخره إلى فوز 4-3 على سيلتا فيجو، حيث سجل رافينيا هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ولم تقتصر الدراما على الأحداث على أرض الملعب فقط، حيث ركل أنسو فاتو زجاجة مياه بغضب لدى عدم اختياره للمشاركة بديلاً بعد فترة طويلة من الإحماء، فيما رفض المدافع هيكتور فورت الاستماع لشرح فليك حول سبب استبداله وذهب إلى غرفة الملابس من دون الحديث مع المدرب.

وقال فليك في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الفريق مع ريال مايوركا الثلاثاء بالدوري الإسباني: «أتفهم سبب عدم سعادتهم لأنني كنت لاعباً أيضاً».

وأضاف: «الجميع يرغب في إثبات ذاته ومساعدة الفريق أتفهم مشاعرهم، لكنني لا أفهم رد الفعل، الانتصارات يجب أن يتم الاحتفال بها ورد الفعل يكون بالتواجد على أرض الملعب وليس خارجه».

ويأمل فليك في أن تساهم عودتهم أمام سيلتا فيجو في التركيز على ما تبقى من موسم قد يكون حافلاً بالألقاب، حيث يتصدر الفريق الدوري بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد وسيواجهون غريمهم التقليدي في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل، كما ينافس الفريق أيضاً في دوري أبطال أوروبا، وسيواجه إنتر ميلان الإيطالي في الدور قبل النهائي وقال فليك: «العودة أمام سيلتا منحتنا طاقة إيجابية، وهي العقلية التي نرغب في أن نكون عليها».