بيرنلي وليدز يصعدان إلى «البريميرليج»

بيرنلي (رويترز)



فاز بيرنلي على شيفيلد يونايتد 2-1، ليضمن الصعود التلقائي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي النتيجة التي دفعت أيضاً بليدز يونايتد إلى الصعود معه.

وكان ليدز قد سحق ستوك سيتي 6-صفر في وقت سابق ليتصدر دوري الدرجة الثانية برصيد 94 نقطة، مع تبقي مباراتين، وكان بحاجة إلى عدم خسارة بيرنلي أمام شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثالث، للتأكد من إنهاء الموسم في المركزين الأول والثاني.

وانضم بيرنلي إليه برصيد 94 نقطة، وذلك بعد فوزه، وترك شيفيلد يونايتد برصيد 86 نقطة، ويواجه الآن احتمال الانضمام إليهم عبر جولة فاصلة.