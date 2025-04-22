الاتحاد يبتعد عن الهلال بـ «الفارق 6» في «ليلة بنزيمة»

الرياض (أ ف ب)



استعاد الاتحاد المتصدر توازنه وابتعد ست نقاط في الصدارة، بفوزه الصعب على ضيفه الاتفاق 3-2، في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، مستفيداً من تعثر مطارده المباشر الهلال، بطل الموسم الماضي، أمام ضيفه وجاره الشباب 2-2.

وعاد الاتحاد الساعي لاستعادة لقب الدوري من الهلال، وحصد اللقب العاشر في تاريخه، إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام مضيفه الفتح 0-2 في المرحلة الماضية، وحقق انتصاره الـ21 هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 68 نقطة، مقابل 62 نقطة للهلال، حامل الرقم في القياسي في عدد الألقاب (19).

على ملعب عبدالله الفيصل في جدة، بكر الاتفاق بالتسجيل عبر البرازيلي فيكتور سانتوس فيتينيو (5)، ورد الاتحاد بثلاثية للبرتغالي دانيلو بيريرا (11) والفرنسي كريم بنزيمة (35) والجزائري حسام عوار (52)، قبل أن يسجل الاتفاق هدفه الثاني بالنيران الصديقة عندما سجل بيريرا بالخطأ في مرمى فريقه (84).

وفرض بنزيمة نفسه نجماً للمباراة بتمريرة حاسمة وهدف رافعاً مساهمته إلى 27 هدفاً هذا الموسم «18 هدفاً و9 تمريرات حاسمة».

وعلى ملعب المملكة أرينا في الرياض، أهدر الهلال نقطتين ثمينتين بسقوطه في فخ التعادل أمام الشباب 2-2، وكان الشباب البادئ بالتسجيل عبر البرتغالي دانيال بودنسي (7)، ورد الهلال بهدفين للصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (31) وقائده سالم الدوسري (46)، قبل أن يدرك محمد الشويرخ التعادل (68).