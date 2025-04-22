ريال مدريد وفينيسيوس يقتربان من التمديد رغم محاولات الهلال



مراد المصري (أبوظبي)



كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، المقربة من إدارة ريال مدريد، أن هناك اجتماعات حاسمة بين النادي وفينيسيوس جونيور، لبحث تمديد عقده اللاعب مع النادي «الملكي»، وذلك مع المحاولات القادمة من الدوري السعودي، وتحديداً الهلال لضم النجم البرازيلي، عقب رحيل نيمار، وعدم إتمام صفقة المصري محمد صلاح الذي قام بتمديد عقده مع ليفربول.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد يرى أن اللاعب وضع العروض الخارجية جانباً، إلا أنه لا يستطيع إيقاف كل الضجيج المحيط به، وأن توتر علاقته مع الجماهير عقب الخروج أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا، يتبدل إلى الأفضل في حال عودة الانتصارات مجدداً.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يدرك إصرار الدوري السعودي على ضم فينيسيوس، إلا أن اللاعب أكد التزامه بمواصلة صنع التاريخ مع نادي العاصمة الإسبانية، وأن تجديد عقده المُرتقب يُحرز تقدماً إيجابياً.