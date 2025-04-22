«جوهرة برشلونة» أفضل اكتشاف عام 2024!



مدريد (أ ف ب)



تُوج نجم القفز بالزانة السويدي موندو دوبلانتيس، ولاعبة الجمباز الأميركية سيمون بايلز، وموهبة برشلونة الإسباني لكرة القدم لامين يامال بجوائز «لوريوس» الرياضية السنوية في مدريد لعام 2024.

واختير البطل الأولمبي مرتين وحامل الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة (6.27 م) أفضل رياضي في العام في الحفل الذي أقيم للعام الثاني على التوالي في مدريد احتفاءً بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه، وأصبح ثاني رياضي في ألعاب القوى يفوز بالجائزة المرموقة، بعد أسطورة سباقات السرعة الجامايكي أوسين بولت.

وتقدم دوبلانتيس (25 عاماً) على العديد من الأسماء الكبيرة في عالم الرياضة، بينها الفائز باللقب العام الماضي لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وبطل العالم في سباقات «الفورمولا-1» الهولندي ماكس فيرستابن، والسباح الفرنسي ليون مارشان.

وقال دوبلانتيس عن السباح الفرنسي المتوج بأربع ذهبيات في أولمبياد باريس: «ما فعله ليون في باريس، أمام جمهوره، كان مذهلاً، أعتقد أنه ألهم بلداً بأكمله، هذا ما يميز الرياضة، فهي قادرة على توحيد بلد بأكمله، كان يستحق هذه الجائزة بقدر ما استحقتها أنا، ولكني أشعر بفخر كبير لاختياري».

ولدى السيدات، حصلت لاعبة الجمباز الشهيرة سيمون بايلز على جائزة أفضل رياضية للعام للمرة الرابعة في مسيرتها، بعد فوزها بثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية الصيف الماضي في أولمبياد باريس، وقالت بايلز: «فزت بهذه الجائزة للمرة الأولى عام 2017، وأصبحت جائزة لوريوس جزءاً من قصتي منذ ذلك الحين».

وأضافت «قد تكون هناك فتاة صغيرة تُشاهد لاعبة مثلي على التلفزيون وتُقرر أنها تستطيع فعل ذلك أيضاً».

وفازت لاعبة جمباز أخرى، البرازيلية ريبيكا أندرادي، بجائزة أفضل عودة رياضية لهذا العام، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في الحركات الأرضية في باريس.

وعلى المستوى الجماعي، تم تكريم ريال مدريد، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة العام الماضي في طريقه إلى ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس السوبر المحليان ودوري أبطال أوروبا)، بجائزة فريق العام.

وحصل أسطورة التنس الإسباني رافايل نادال الذي اعتزل في نوفمبر الماضي عن عمر ناهز 38 عاماً، على جائزة «الأيقونة الرياضية» الخاصة، في حين تم تكريم لاعب ركوب الأمواج الأميركي كيلي سلايتر، بطل العالم 11 مرة، عن مسيرته بكأس خارج المنافسة.