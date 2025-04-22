فينيسيوس كان قريباً من برشلونة!



مراد المصري (أبوظبي)



كشف أندريه كوري، وكيل الأعمال البرازيلي الشهير، والمقرب من برشلونة، أن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد كان في طريقه للانضمام إلى النادي الكتالوني، عندما كان لاعباً في فلامنجو، قبل أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة، وقال: «اجتمعنا مع فينيسيوس ووكلائه بناءً على طلبهم، عندما كان يعمل برشلونة على التعاقد مع اللاعب، وكان كل شيء جاهزاً لإتمام الصفقة، لكن في النهاية غيّرت العائلة والوكلاء رأيهم بطريقة لم تكن جيدة، لكن هذه هي كرة القدم».

وأشار كوري إلى أن العمل مع برشلونة أصبح تحدياً حقيقياً في الوقت الحالي، بسبب مشاكل اللعب المالي النظيف التي يعاني منها النادي، وقال: «أحد أكبر المشاكل تكمن في توقيع عقود مع اللاعبين، حيث أصبح من الصعب تسجيلهم بعد أشهر من التوقيع بسبب القيود المالية، كما حدث مع فيتور روكي، الذي كان عرضة لهذه المشكلة، والإعلام يستمر في مهاجمة الأطراف المعنية في هذه القضايا، ما يزيد من تعقيد الوضع.