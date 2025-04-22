فيرستابن.. «الانطلاقة الأضعف» في «فورمولا -1» منذ 2020!

عمرو عبيد (القاهرة)

بدأ الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم لسباقات «الفورمولا-1» في آخر 4 سنوات متتالية، الموسم الحالي بصورة غير مُعتادة، حيث اكتفى بالفوز بسباق وحيد، هو جائزة اليابان الكُبرى، خلال أول 5 جولات من بطولة العالم، ليحتل المركز الثالث في الترتيب العام الحالي، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ عام 2020، ورغم أن الفارق ليس كبيراً بينه وبين منافسيه على القمة، إذ يبتعد عن الأسترالي المُتصدر، أوسكار بياستري، بـ12 نقطة، ونقطتين فقط خلف صاحب المركز الثاني، البريطاني لاندو نوريس، إلا أن الصراع يبدو قوياً هذا العام، مما أجبر «ماكس» على الاكتفاء بتحقيق نسبة فوز بلغت 20% في أول 5 جولات، وجمع من النقاط ما يوازي نسبة نجاح لم تتجاوز 69.6%.

ولم يعرف فيرستابن مثل هذه «الانطلاقة الضعيفة» منذ عام 2020، الذي شهد تحقيقه تتويجاً واحداً أيضاً بين أول 5 جولات، بنسبة 20%، وحصد وقتها 77 نقطة، بنسبة نجاح 61.6%، ومع ذلك بقي ثانياً بعد «البطل» لويس هاميلتون، لكن الفارق بينهما وقتها بلغ 30 نقطة، في موسم أنهاه «ماكس» ثالثاً في الترتيب، قبل أن يحقق إنجازاته العالمية المتتالية في السنوات السابقة، وربما تُنذر البداية الحالية باستعادته ذكريات 2020 السيئة، وتُهدد آماله في الفوز بلقب خامس على التوالي، إلا أن الموسم لا يزال طويلاً.

وبعيداً عن هاتين الانطلاقتين الضعيفتين في مسيرة «عملاق الفورمولا-1» بالحقبة الحالية، كانت بدايات فيرستابن قوية في السنوات الأربع الماضية، خاصة عام 2024، الذي شهد أفضل انطلاقاته على الإطلاق، بفوزه في 4 سباقات من أصل 5، بنسبة 80%، وخلالها جمع 110 نقاط مثّلت نسبة نجاح بلغت 88% آنذاك، ورغم أنه تُوّج بـ3 سباقات في أول 5 جولات عام 2023، بنسبة 60%، فإن حصاده النقطي كان «باهراً»، بـ119 نقطة، ونسبة نجاح فائقة تجاوزت الـ95%، وفي كل مرة بقي «ماكس» متصدراً بطولة العالم بعد 5 سباقات.

موسم «الفورمولا-1» عام 2022، يحمل إشارة تحذير لمنافسي البطل الهولندي الحاليين، لأنه رغم فوزه بـ3 سباقات وقتها، بنسبة 60%، جمع 85 نقطة بنسبة نجاح تقل عن حصاده الحالي، 68%، واحتل المركز الثاني في التصنيف العام بعد الجولات الخمس الأولى، بفارق 19 نقطة عن شارل لوكلير، بعدما جاء في المركز الـ19 بسباق جائزة البحرين الكُبرى، ولم يُكمل السباق الأسترالي، ورغم البداية المتعثرة والظروف الصعبة، قلب «ماكس» الطاولة في النهاية وتُوج ببطولة العالم.

وصحيح أنه فاز بسباقين خلال أول 5 جولات عام 2021، بنسبة 40%، إلا أن عدد نقاطه كان لافتاً أيضاً، بإجمالي 105 نقاط، بنسبة نجاح 84%، لأنه حصد المركز الثاني في الـ3 سباقات الأخرى، ليتصدر الترتيب العام وقتها بفارق 4 نقاط عن لويس هامليتون، وظل الصراع «مُشتعلاً» بينهما حتى حسمه فيرستابن في حلبة ياس بسباق جائزة أبوظبي الكُبرى «التاريخي».