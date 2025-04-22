الثلاثاء 22 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فليك يُظهر «العين الحمراء» للاعبي برشلونة!

فليك يُظهر «العين الحمراء» للاعبي برشلونة!
22 ابريل 2025 11:26

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
فينيسيوس كان قريباً من برشلونة!
«جوهرة برشلونة» أفضل اكتشاف عام 2024!


رفض الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة، السلوك الذي ظهر عليه بعض اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً في لقاء سيلتا فيجو في الدوري الإسباني لكرة القدم، مع اعتراض فيران توريس على استبداله وأنس فاتي وهيكتور فورت على عدم إشراكهما، حيث أبدى المدرب انزعاجه من هذه السلوكيات، ووجه تحذيراً للاعبين قبل لقاء ريال مايوركا الليلة.
وقال المدرب من دون ذكر أسماء بعيها: «لا أقبل ردود فعل اللاعبين عندما يتم استبدالهم أو عدم مشاركتهم من «الدكة»، أريد منهم نفس الالتزام خارج الملعب كما هو داخله».
وأضاف: «أستطيع أن أفهم عدم رضا اللاعبين وغضبهم لعدم مشاركتهم، لكن الوضع هو أن الجميع يريد أن يُظهر أنه جزء من الفريق، والمساهمة في الأهداف، أفهم ذلك تماماً، لكنني لا أفهم رد الفعل، لا أفهم ذلك، لأنه يجب عليك تقبّل الأمر، وعندما تُتاح لك فرصة اللعب، يجب أن يكون لديك رد فعل جيد».

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
هانسي فليك
سيلتا فيجو
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
نائب الرئيس الأميركي يشهد عرضًا ثقافيًا في جايبور مع عائلته
الأخبار العالمية
نائب الرئيس الأميركي يزور حصناً تاريخياً في جايبور الهندية
اليوم 11:44
فليك يُظهر «العين الحمراء» للاعبي برشلونة!
الرياضة
فليك يُظهر «العين الحمراء» للاعبي برشلونة!
اليوم 11:26
فيرستابن.. «الانطلاقة الأضعف» في «فورمولا -1» منذ 2020!
الرياضة
فيرستابن.. «الانطلاقة الأضعف» في «فورمولا -1» منذ 2020!
اليوم 11:11
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز
الأخبار العالمية
بدء التصويت المبكر في انتخابات أستراليا العامة
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©