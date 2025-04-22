فليك يُظهر «العين الحمراء» للاعبي برشلونة!



مراد المصري (أبوظبي)



رفض الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة، السلوك الذي ظهر عليه بعض اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً في لقاء سيلتا فيجو في الدوري الإسباني لكرة القدم، مع اعتراض فيران توريس على استبداله وأنس فاتي وهيكتور فورت على عدم إشراكهما، حيث أبدى المدرب انزعاجه من هذه السلوكيات، ووجه تحذيراً للاعبين قبل لقاء ريال مايوركا الليلة.

وقال المدرب من دون ذكر أسماء بعيها: «لا أقبل ردود فعل اللاعبين عندما يتم استبدالهم أو عدم مشاركتهم من «الدكة»، أريد منهم نفس الالتزام خارج الملعب كما هو داخله».

وأضاف: «أستطيع أن أفهم عدم رضا اللاعبين وغضبهم لعدم مشاركتهم، لكن الوضع هو أن الجميع يريد أن يُظهر أنه جزء من الفريق، والمساهمة في الأهداف، أفهم ذلك تماماً، لكنني لا أفهم رد الفعل، لا أفهم ذلك، لأنه يجب عليك تقبّل الأمر، وعندما تُتاح لك فرصة اللعب، يجب أن يكون لديك رد فعل جيد».