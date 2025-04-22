«ليوا الرياضي» ينظم «السباق العاشر» للخيول العربية في الظفرة



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الأربعاء فعاليات السباق العاشر والختامي للخيول العربية الأصيلة، الذي ينظمه نادي ليوا الرياضي، على ميدان سباقات الخيل، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ضمن أجندة النادي للموسم الحالي.

ويقام السباق على شوطين، حيث تبلغ مسافة الشوط الأول 1700 متر، فيما يمتدّ الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، بمشاركة مجموعة من أبرز ملاك الخيول والفرسان من مختلف إمارات الدولة.

ويأتي تنظيم السباق في إطار حرص نادي ليوا الرياضي، على دعم رياضة الفروسية، وتعزيز حضورها في منطقة الظفرة، والمحافظة على رياضة الخيول العربية الأصيلة جزءاً من الموروث الثقافي للإمارات.

وأكد سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي، أن السباق يشكّل مسك الختام لموسم حافل بالسباقات الناجحة، التي نظمها النادي، مشيراً إلى أن الاستعدادات اكتملت لاستقبال المشاركين والجمهور في الحدث الرياضي المتميز، ودعا النادي الجمهور ومحبي رياضة الفروسية إلى حضور السباق والاستمتاع بأجوائه التراثية والرياضية، التي تعكس المكانة المتنامية لهذه الرياضة في منطقة الظفرة.