منتخب الجودو يصل إلى بانكوك للمشاركة في «التحدي الآسيوي»



أبوظبي (الاتحاد)



تصل بعثة منتخب للجودو إلى بانكوك، يوم الأربعاء، قادمة من طوكيو، بعد أن انتهاء المعسكر التدريبي بدعوة من جامعة توكاي اليابانية، واستمر أسبوعين، ضمن الإعداد لبطولة آسيا للكبار التي تقام في العاصمة التايلاندية من 25 إلى 27 أبريل الحالي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة، في مقدمتها اليابان بطل آسيا والعالم، بجانب 5 منتخبات عربية هي الإمارات، والبحرين، والكويت، والعراق ولبنان، وتجرى قرعة البطولة، غداً، عبر تقنية الفيديو، فيما تنطلق المنافسات صباح الجمعة، بقاعة مركز المؤتمرات والمعارض في بانكوك.

ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، وتضم فيكتور سيكتروف المدرب العام، ورحيم كريم المدرب المساعد، واللاعبين نارمند بيان، وناجي يزبيك «وزن 66 كجم»، ومحمد يزبيك «وزن 73 كجم»، وكريم عبداللطيف «وزن 73 كجم»، وطلال شفيلي، وعمر جاد «وزن 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن 90 كجم»، وظفار كوسوف «وزن 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، واللاعبة بشيرات خرودي «وزن 52 كجم».

وتابع محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد سير المعسكر في طوكيو، خلال اتصالاته برئيس البعثة والمدرب العام، وأطمأن على جاهزية المنتخب لخوض «التحدي الآسيوي»، ضمن البرنامج الذي يستمر حتى استضافة بطولة أبوظبي جراند سلام في أكتوبر المقبل، وأصبحت كرواتيا أول دولة تتقدم بطلب المشاركة.