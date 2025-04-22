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الرياضة

شباب الأهلي والشارقة يتصدران «دوري السلة»

شباب الأهلي والشارقة يتصدران «دوري السلة»
22 ابريل 2025 13:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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يتصدر شباب الأهلي والشارقة دوري كرة السلة، عقب نهاية الجولة الثانية بالدورة المجمعة الأولى، ولكل منهما 4 نقاط، بعد الفوز على البطائح والنصر، ويملك البطائح 3 نقاط، والنصر نقطتين.
تفوق «الفرسان» على البطائح 109-67، وفرض سيطرتها على المباراة من البداية إلى النهاية، وأنهى الأرباع الأربعة لمصلحته 27-18 و32-23 و24-12 و26-14. 
واستعاد «الملك» بقيادة المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم «نغمة الانتصارات»، بالتفوق على «العميد» 101-90، في مباراة قوية، تفوق «الأزرق» في الربعين الأول والثالث 25-23 و25-22، في حين تألق «الملك» في الربعين الثاني والرابع 22-17 و34-23، وجاء «الربع الرابع» حاسماً، وظهرت خلاله خبرات وكفاءة الشارقة، بالحفاظ على حظوظه منافساً قوياً على لقب الدوري.
ويسدل يوم الأربعاء الستار على المرحلة الأولى، بلقاء النصر والبطائح في الساعة السادسة مساء، تعقبها القمة المرتقبة بين شباب الأهلي والشارقة، على صالة نادي شباب الأهلي، وبعدها تنتقل المنافسات بين الفرق نفسها إلى صالة نادي الشارقة، لتحديد بطل الموسم.

الإمارات
كرة السلة
شباب الأهلي
الشارقة
النصر
البطائح
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