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الرياضة

اتحاد اليد يطبق «الفار» في المباريات الحاسمة والنهائيات

اتحاد اليد يطبق «الفار» في المباريات الحاسمة والنهائيات
22 ابريل 2025 14:30

 
دبي (وام)

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أعلن اتحاد كرة اليد بدء تطبيق تقنية الفيديو «الفار» في المباريات الحاسمة والنهائيات، وذلك بالتعاون مع القنوات الرياضية الناقلة لمسابقات الاتحاد.
وقال عبدالسلام ربيع المحيربي، نائب رئيس اتحاد اليد، إن الاتحاد قام بتجربة هذه التقنية خلال كأس السوبر الإماراتي السعودي، والذي جمع بين شباب الأهلي والخليج، وانتهى بفوز الأخير، ولاقت التجربة نجاحاً كبيراً، بقيادة طاقم التحكيم العُماني المكون من خميس الوهيبي وعمر الشحي، الذي استعان بهذه التقنية بعد مرور 6 دقائق من بداية المباراة.
وأضاف أن نجاح التجربة في المرة الأولى شجع الاتحاد على تكرارها في المباريات الحاسمة والنهائيات، حيث يتم التواصل مع القنوات الناقلة للمباريات للتنسيق بشأن استخدامها.

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