دورة الألعاب الجامعية تكرّم أبطال النسخة الأولى في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت النسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية، بنجاح كبير على كافة الأصعدة الفنية والتنظيمية واكتشاف المواهب، وذلك بإقامة المباريات النهائية لمسابقات كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة للطلاب والطالبات، والتي احتضنها نادي الجزيرة في أبوظبي على مدار يومين، حفلت خلالها المنافسات بالإثارة على أقوى المستويات، إلى جانب الفعاليات الترفيهية المرافقة التي جذبت الجماهير من مختلف الفئات العمرية.

وأقيمت الدورة بتنظيم شركة أبوظبي للترفيه، بالتعاون مع وزارة الرياضة، والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبدعم من سلوشنز بلس، ومجموعة إم بي إم إي، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة «الراعي الذهبي».

وتفوقت الجامعة الأميركية في دبي، بتحقيق 3 ألقاب، وهي كرة السلة للطلاب والطالبات، وكرة الطائرة للطالبات.

وجاء فوز الجامعة الأميركية في دبي بلقب كرة السلة للطلاب، وجامعة الشارقة في المركز الثاني، وجاء فريق جامعة روشستر في المركز الثالث، فيما نالت لقب كرة السلة للطالبات بعد الفوز في النهائي على الجامعة الأميركية في الشارقة، التي نالت المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث جامعة الشارقة، كما حققت الجامعة الأميركية في دبي لقب بطولة الكرة الطائرة للطالبات، وجاءت جامعة نيويورك في المركز الثاني، وجامعة روشستر في المركز الثالث.

وتألقت جامعة الشارقة بالفوز بلقبين، وهما كرة القدم وكرة الطائرة للطلاب، ونالت جامعة الشارقة المركز الأول في كرة القدم للطلاب، بعد الفوز في المباراة النهائية على الجامعة الأميركية في الإمارات، وحلّت الجامعة الأميركية في الشارقة بالمركز الثالث، كما حققت جامعة الشارقة لقب بطولة كرة الطائرة للطلاب، وجاءت الجامعة الأميركية في دبي في المركز الثاني، وجامعة دبي في المركز الثالث.

وحصدت كليات التقنية العليا لقب بطولة كرة القدم للطالبات، وجاءت الجامعة الأميركية في الشارقة في المركز الثاني، وجامعة نيويورك في المركز الثالث.

وشارك في مراسم تتويج الفرق الفائزة، كل من، بسمة أحمد أبوالنصر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للترفيه، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي والمدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في وزارة الرياضة، وناصر النبهاني الرئيس التنفيذي لشركة سلوشنز بلس، وحمدان الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

وقالت بسمة أحمد أبو النصر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للترفيه: «نجاح النسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية، يجعلنا نسعى إلى مضاعفة الجهود لمواصلة الارتقاء في سقف الطموحات لترسيخ مكانة هذه الدورة الرياضية، باعتبارها واحدة من أهم الأحداث القادرة على استنهاض همم الشباب، وإبراز طاقاتهم في المجتمع بشكل إيجابي».

وأضافت: «نهنئ جميع الجامعات الحاصلة على ألقاب النسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية، ونتقدم بالشكر لجميع الجامعات الإماراتية، التي شاركت خلال هذا الموسم الرياضي، وقدمت أروع المستويات مع التمسك بالروح الرياضية، والتعاون مع المنظمين، مما يجعلنا نسعى جاهدين لتطوير هذه الدورة نحو الأفضل دائماً».

وشهد انطلاق الدورة الحالي، مشاركة أكثر من 1585 طالباً وطالبة من 28 جامعة في دولة الإمارات، على مدار عدة أشهر، في أكبر عرض للمواهب وتعزيز قدرات الشباب من الجنسين، وذلك للتأكيد على تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها كواحدة من أهم مخرجات «خلوة مستقبل الرياضة»، التي عقدتها وزارة الرياضة، وجاءت لتجمع مؤسسات التعليم العالي من جميع أنحاء الدولة في بطولة رياضية.