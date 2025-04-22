من لابا إلى القطيطي.. 13 لاعباً من العين في صدارة الهدافين

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

فرض لاعبو العين أفضليتهم وتصدروا قوائم الهدافين في 11 مسابقة خلال الموسم الحالي 2024-2025، بقيادة التوجولي لابا كودجو، متصدر قائمة هدافي «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 18 هدفاً، وصولاً إلى المهاجم المواطن حامد زاهر القطيطي، لاعب «الزعيم» الواعد، ومتصدر قائمة هدافي دوري تحت 10 سنوات «أ»، برصيد 49 هدفاً.

وتفصيلاً، كشفت إحصائية رقمية، أجرتها «الاتحاد»، استناداً إلى قوائم هدافي مسابقات الموسم الجاري، التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، عن سيطرة شبه مطلقة للاعبي العين على صدارة الهدافين في معظم المسابقات.

ويتصدر لابا كودجو نجم العين الواجهة، في ظل صدارته الحالية لترتيب الهدافين برصيد 18 هدفاً، على الرغم من احتلال «الزعيم» المركز الخامس في الترتيب العام للدوري برصيد 33 نقطة، قبل انطلاق مباريات «الجولة 22»، التي تُلعب على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء. ورفعت أهداف لابا (33 عاماً) خلال الموسم الحالي، رصيده الإجمالي إلى 116 هدفاً في 124 مباراة في الدوري على مدار ستة مواسم.

وينافس جوسنا لولندو، لاعب العين، على صدارة هدافي «دوري تحت 23 عاماً»، برصيد 12 هدفاً، خلف نقولا كليمنتي لاعب البطائح المتصدر بـ 13 هدفاً، في الوقت الذي يتصدر فيه ثنائي العين، كاليدو جساسي ومنتظر مهند، قائمة الهدافين في دوري تحت 18 «أ»، وكأس تحت 18، برصيد 23 هدفاً للأول و9 أهداف للثاني.

ويتنافس ثنائي «الزعيم»، محمد رسول ديوب (39 هدفاً) وكومبيتو سليمان (25 هدفاً)، على صدارة ووصافة هدافي دوري تحت 16 «أ»، فيما يتصدر كومبيتو سليمان قائمة هدافي مسابقة الكأس في ذات الفئة «تحت 16» برصيد 9 أهداف.

وفرض أبوبكر شاتي، لاعب العين، أفضليته في صدارة هدافي كأس الإمارات «تحت 15»، برصيد 11 هدفاً، في الوقت الذي سجل فيه سعيد الشامسي، لاعب العين، 37 هدفاً، منحته صدارة هدافي دوري تحت 14 «أ».

ويشهد سباق صدارة الهدافين في دوري تحت 13 «أ»، تألق ثلاثي العين: كيداليو سا (28 هدفاً)، آدم بوقرة (27)، وشاهين النعيمي (17)، فيما يتصدر فارس محمد قائمة هدافي دوري تحت 13 «ب» برصيد 23 هدفاً، ويعتلي زميله حامد زاهر القطيطي قائمة هدافي دوري تحت 10 «أ»، بحصيلة قياسية بلغت 49 هدفاً.

هدافو العين في مسابقات موسم 2024-2025:

دوري أدنوك للمحترفين: لابا كودجو (18 هدفاً)

دوري تحت 23 عاماً: جوسنا لولندو (12 هدفاً - وصيف الهدافين)

دوري تحت 18 «أ»: كاليدو جساسي (23 هدفاً)

كأس تحت 18: منتظر مهند (9 أهداف)

دوري تحت 16 «أ»: محمد رسول ديوب (39 هدفاً)، كومبيتو سليمان (25 هدفاً)

كأس الإمارات تحت 16: كومبيتو سليمان (9 أهداف)

كأس الإمارات تحت 15: أبوبكر شاتي (11 هدفاً)

دوري تحت 14 «أ»: سعيد الشامسي (37 هدفاً)

دوري تحت 13 «أ»: كيداليو سا (28 هدفاً)، آدم بوقرة (27)، شاهين النعيمي (17)

دوري تحت 13 «ب»: فارس محمد (23 هدفاً)

دوري تحت 10 «أ»: حامد زاهر القطيطي (49 هدفاً)