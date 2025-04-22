بعد سقوط الإنتر.. كونتي ونابولي «الطريق السهل» إلى لقب «الكالشيو»



معتز الشامي (أبوظبي)



شهد سباق لقب الدوري الإيطالي تحولاً مثيراً، عندما أحرز بولونيا هدف الفوز في اللحظات الأخيرة أمام إنتر ميلان، ليتساوى الإنتر ونابولي برصيد 71 نقطة، مع تبقي 5 مباريات فقط على نهاية «الكالشيو»، ويُعد فريق أنطونيو كونتي الآن المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب «السكوديتو»، بسبب مبارياته الأسهل نسبياً، كما يمكنه التركيز تماماً على الدوري الإيطالي، بينما يستعد الإنتر لخوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام غريمه ميلان الأربعاء.

وقالت صحيفة «لاجازيتا» إن كونتي قادر على إحداث مفاجأة في الأمتار الأخيرة للدوري، مستغلاً انشغال إنتر بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

يعد كونتي أحد أكثر المدربين تتويجاً في تاريخ الدوري الإيطالي، حيث فاز باللقب 4 مرات، مع يوفنتوس «3 ألقاب» وإنتر ميلان «لقب»، كما فاز بالبطولة 5 مرات لاعباً، لكنه يدخل التاريخ إذا قاد نابولي إلى التتويج هذا الموسم، حيث يصبح كونتي المدرب الوحيد في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى الذي فاز بالدوري مع 3 أندية مختلفة.

ويتمتع كونتي أيضاً بأفضل سجل نقاط في المباراة «2.27» بين جميع المدربين في تاريخ الدوري الإيطالي الذين أشرفوا على أكثر من 50 مباراة، وتضم القائمة أسماءً لامعة مثل فابيو كابيلو وكارلو أنشيلوتي، لكن سجل مدرب نابولي يعد الأفضل بلا منازع، وكما حقق كونتي الرقم القياسي لإجمالي نقاط الدوري الإيطالي بـ102 نقطة مع يوفنتوس خلال موسم 2013-2014، وهي المرة الوحيدة التي يتجاوز فيها أي نادٍ 100 نقطة.

في وقت سابق من الموسم، شدّد كونتي على أن نابولي لا يستهدف الفوز بالدوري هذا الموسم، لكن هذه في النهاية مجرد خدعة من المدرب البارع، ومن المتوقع أن يشهد الموسم ختاماً مثيراً، وربما تلعب الارتباطات الأوروبية للإنتر دوراً كبيراً في تركيزه على «الشامبيونزليج»، علماً بأن نابولي استفاد من غيابه عن المنافسات الأوروبية هذا الموسم.

ومن المثير للاهتمام، أنه في حال تساوي الفريقين في النقاط بنهاية الموسم، يتم تحديد اللقب من مباراة فاصلة، حيث إن المواجهات المباشرة بينهما متعادلة تماماً هذا الموسم بعد التعادل 1-1.