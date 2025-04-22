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الرياضة

الأهلي عقدة مدرب الوحدة

الأهلي عقدة مدرب الوحدة
22 ابريل 2025 14:31

 
أبوظبي (الاتحاد) 

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يحل الأهلي صاحب المركز الرابع «55 نقطة»، ضيفاً ثقيلاً على الوحدة صاحب الترتيب الخامس عشر «26 نقطة»، اليوم، ضمن «الجولة 29» بالدوري السعودي، ويخوض أصحاب الأرض اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد حصد انتصارين متتاليين أمام ضمك والتعاون، وهو ما ساعدهم على الابتعاد مؤقتاً عن مراكز الهبوط، إلا أن المهمة لن تكون سهلة، إذ يصطدمون بطموحات الأهلي الباحث عن مواصلة انتصاراته، بعد فوزه على الرائد والفيحاء، واقتناص المركز الثالث، في حال تعثّر منافسيه.
ويمثل الأهلي عقدة للمدرب الأوروجوياني دانيل كارينيو مدرب الوحدة، حيث يلعب ضده اللقاء رقم 15، بقيادة النصر، الشباب، الحزم والآن الوحدة، وفي 14 لقاءً سابقاً خسر كارينيو 9 مرات أمام الأهلي، وفاز 3 مرات، وتعادل مرتين، ويعود آخر فوز له مع الوحدة إلى فبراير 2020.

السعودية
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