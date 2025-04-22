ميدالية إماراتية ثالثة في «غرب آسيا» للبلياردو والسنوكر

المنامة (وام)

أضاف سيف الزعابي، لاعب منتخب ألعاب البلياردو للناشئين، ميدالية برونزية جديدة إلى رصيد البعثة المشاركة في بطولة غرب آسيا، المقامة حالياً في مملكة البحرين، وذلك في منافسات فردي السنوكر تحت 21 سنة.

وجاءت برونزية الزعابي بعد خسارته بصعوبة في نصف النهائي أمام السعودي زياد القباني بنتيجة 2-3، رغم نجاحه في قلب تأخره من 0-2 إلى تعادل 2-2، قبل أن يحسم القباني الشوط الفاصل لصالحه.

وبهذه النتيجة، ارتفعت حصيلة الإمارات في البطولة إلى 3 ميداليات، شملت ذهبية لمحمد شهاب في مسابقة فردي السنوكر للرجال، وبرونزية لمحمود شريف في منافسات فردي البلياردو 9 كرات للرجال، بالإضافة إلى برونزية الزعابي في فئة تحت 21 سنة.