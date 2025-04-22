مهرجان «المرموم».. «الرئاسة» تُسيطر على رموز «الإيذاع» بشعار «الإبداع»

علي معالي (دبي)

شهد ميدان المرموم إقامة 14 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن اليوم السادس لمهرجان المرموم التراثي 2025، والتي خُصصت لسن الإيذاع لمسافة 6 كيلومترات، وسط منافسة قوية على الرموز الأربعة والتي أقيمت أشواطها في بداية الفترة المسائية.

وفي الشوط الأول استطاعت «طيف» بشعار هجن الشحانية وبقيادة المضمر محمد خالد العطية أن تحصد كأس الإيذاع الأبكار المفتوح، في زمن 8:46:0 دقيقة، وذهب الشوط الثاني إلى «مشبب» المملوك لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، الذي كسب بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح في زمن 8:46:2 دقيقة، وتمكنت «السايحة» بشعار هجن زعبيل من الظفر بكأس الإيذاع الأبكار المحليات في الشوط الثالث بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، بزمن 8:51:0 دقيقة، وعاد شعار هجن الشحانية للتألق من جديد عبر «الوسمي»، الذي انتزع بندقية الإيذاع الجعدان المحليات في الشوط الرابع بقيادة المضمر محمد خالد العطية، بزمن بلغ 8:47:7 دقيقة.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين بالرموز الأربعة، مشيداً بالمستوى الفني العالي الذي ظهرت به المطايا والمضمرون في هذه الأمسية التراثية المميزة.

وشهدت الفترة الصباحية، إقامة 15 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن تحديات سن الإيذاع لمسافة 6 كيلومترات، وتوجت «العاصمة» لهجن الرئاسة بالصدارة في الشوط الاول للإيذاع الأبكار تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري، وقطع السباق في 8:59:1 دقيقة، وحسم «متعب» لهجن الرئاسة الشوط الثاني للإيذاع الجعدان بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، بزمن 9:05:9 دقيقة، أما الشوط الثالث للإيذاع الأبكار فقد ذهب إلى «بينونة» بشعار هجن الرئاسة أيضاً، بقيادة المضمر سلطان الوهيبي، وبزمن وقدره 8:53:7 دقيقة.

وكان التميز في الشوط الرابع للإيذاع الجعدان من نصيب «مشرف» لهجن الرئاسة، الذي قاده المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجلاً زمن 9:01:7 دقيقة، وسجلت«الشاهينية» وهي من إنتاج مؤسسة هجن الرئاسة، أفضل توقيت في الفترة الصباحية وذلك في الشوط العاشر للإيذاع الأبكار، قطعت المسافة 8:51:0 دقيقة، بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي.

وتستعد جماهير سباقات الهجن لمتابعة واحدة من أقوى محطات مهرجان المرموم حيث تنطلق صباح ومساء اليوم، تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، والتي ستقام من خلال 34 شوطاً لمسافة 8 كلم منها 18 شوطاً في الفترة الصباحية و16 شوطاً في الفترة المسائية.

وتتصدر أشواط الرموز الستة مشهد الفترة المسائية، حيث يتنافس المشاركون على كأس الثنايا الأبكار المفتوح في الشوط الأول، والذي تبلغ جائزته 1.5 مليون درهم، يليه الشوط الثاني المخصص لبندقية الثنايا الجعدان المفتوح وجائزته البالغة مليون درهم، أما الشوط الثالث فسيكون على كأس الثنايا الأبكار المحليات البالغة جائزته مليون درهم، فيما يشهد الشوط الرابع المنافسة على بندقية الثنايا الجعدان المحليات بجائزة 800 ألف درهم.

وتستكمل الرموز عبر شوطي الإنتاج، حيث تبلغ جائزة كأس الثنايا الأبكار الإنتاج في الشوط الخامس 1.5 مليون درهم، تليها بندقية الثنايا الجعدان الإنتاج في الشوط السادس بجائزة مليون درهم.

وتبدأ التحديات في الفترة الصباحية بـ 8 أشواط لفئة الإنتاج، تليها 10 أشواط موزعة ما بين الثنايا المحليات والمهجنات.