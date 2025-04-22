أنشيلوتي «غير قلق» بشأن مستقبله مع ريال مدريد!

مدريد (رويترز)

نفى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم، ما يتردد عن تعرضه لضغوط متزايدة في النادي، الذي يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعدما ودّع دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وأصبح مستقبل أنشيلوتي محل تساؤلات، بعد خسارة الفريق أمام أرسنال في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، إذ أشارت تقارير عديدة، إلى أنه قد يرحل عن ريال مدريد في نهاية الموسم لتولي تدريب المنتخب البرازيلي.

ودخل تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، ويورجن كلوب مدرب ليفربول السابق في قائمة انتشرت خلال الأسابيع الأخيرة تضم العديد من المدربين المرشحين لخلافة أنشيلوتي.

وفي رده على سؤال بشأن شعوره بالضغط، قال المدرب الإيطالي: «النادي يدرك أنه عام أكثر صعوبة وتعقيداً عن العام الماضي، معاً نواجه الصعاب. واللحظات المبهجة مستمرة، أنا سعيد جداً بالعمل في ظل الكثير من الضغوط لكن هذا هو الحال دائماً».

أضاف: «ترى النجاح قريباً للغاية، ومن الطبيعي أن يزيد الضغط لكن هذا يحفّزني ولا يزعجني، بل يمنحني المزيد من الطاقة للتفكير في المزيد من الأشياء، طالما أستمر في الاستيقاظ صباحاً، فكل شيء على ما يرام».

ولا يزال ريال مدريد يطارد النجاح على جبهات مختلفة، ويحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 69 نقطة من 32 مباراة متأخراً بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة.

وسيواجه برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل، ولكن قبل ذلك سيحل ضيفاً على خيتافي صاحب المركز 12 في الدوري غداً الأربعاء، وسيفتقد لجهود كيليان مبابي وفيرلان مندي.