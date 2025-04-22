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الرياضة

«جوجيتسو الإمارات».. استدامة الريادة والتميّز في الربع الأول من 2025

«جوجيتسو الإمارات».. استدامة الريادة والتميّز في الربع الأول من 2025
22 ابريل 2025 18:28

 
أبوظبي (الاتحاد)

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سجّل اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة انطلاقة قوية في «الربع الأول» من عام 2025، عبر تنظيم 7 بطولات محلية كبرى، وحضور مشرّف في المحافل القارية، مؤكداً التزامه برؤية القيادة الرشيدة في جعل 2025 عاماً للمجتمع، عبر برامج رياضية وإنجازات ميدانية ومبادرات مجتمعية تُجسّد قيم التلاحم، وتكرّس مفاهيم التميز والاستدامة.
وشهدت هذه الفترة تنظيم جولتين من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة وبدون البدلة في أبوظبي ودبي، ونسختين متتاليتين من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، إلى جانب الجولة الأولى من بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، وكأس «أم الإمارات» للجوجيتسو.
وعلى المستوى القاري، حقق منتخبنا إنجازاً متميزاً خلال مشاركته في بطولتي آسيا للناشئين والشباب في بانكوك، وحصد 32 ميدالية في 3 فئات عمرية، ما يؤكد نجاح الخطط الفنية للاتحاد وتكامل جهوده في إعداد أبطال المستقبل.
وفي إطار مبادراته المجتمعية، نظّم الاتحاد بطولة ند الشبا للجوجيتسو، ومنافسات الجوجيتسو ضمن تحدي حفيت الرياضي، ومنافسات الجوجيتسو في إطار بطولة شرطة دبي للألعاب الرمضانية، في خطوة تعكس التزامه بنشر الرياضة في مختلف مناطق الدولة، واكتشاف المواهب في الفئات العمرية كافة.
وأكد عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن ما تحقق في الربع الأول من إنجازات نوعية يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، ويجسد تكامل الجهود بين الاتحاد والشركاء، والأندية، والأسر، داعياً إلى مواصلة هذا الزخم لتحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة.

الإمارات
الجوجيتسو
اتحاد الجوجيتسو
أبوظبي
عبدالمنعم الهاشمي
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