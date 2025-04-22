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الرياضة

قرعة كأس الإمارات للطائرة تشعل المنافسة بـ «ديربيات نارية»

قرعة كأس الإمارات للطائرة تشعل المنافسة بـ «ديربيات نارية»
22 ابريل 2025 19:19

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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كشفت قرعة كأس الإمارات للكرة الطائرة لموسم 2024–2025، والتي تُقام بنظام خروج المغلوب، عن مواجهات مثيرة في دور الثمانية، المقرر مساء الجمعة المقبل.
ويصطدم بني ياس، المتوَّج بلقب الدوري في الموسم الحالي، بمنافسه الجزيرة في «ديربي مرتقب» على صالة نادي الوصل، فيما يلعب شباب الأهلي، حامل لقب كأس الإمارات، أمام عجمان على صالة نادي النصر، وفي بقية المباريات، يلتقي حتا والعين على صالة نادي الجزيرة، والوصل مع النصر على صالة نادي شباب الأهلي.
وتتأهل الفرق الأربعة الفائزة إلى نصف النهائي، المقرر 9 مايو المقبل، في الطريق إلى المباراة النهائية التي تُقام 13 مايو.
ويشهد 26 أبريل انطلاق مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الإمارات لفئة الأشبال «أ»، بمشاركة 14 نادياً، حيث تُقام المنافسات على مدار 4 أسابيع، وتضم 14 مباراة، بما في ذلك النهائي 10 مايو.
وفي المقابل، تشهد بطولة كأس الأشبال «ب» مشاركة 15 نادياً، فيما يشارك العدد ذاته «15 نادياً» في كأس الناشئين، التي تنطلق بمباريات دور الستة عشر أول مايو، وصولاً إلى المباراة النهائية 11 مايو.

الإمارات
الكرة الطائرة
بني ياس
شباب الأهلي
عجمان
العين
حتا
الوصل
النصر
الجزيرة
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