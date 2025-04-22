أوساكا تسقط من الدور الأول في مدريد!



مدريد (أ ف ب)



ودّعت اليابانية نعومي أوساكا، المصنّفة أولى عالمياً بطلة جراند سلام أربع مرات، دورة مدريد لماسترز الألف في التنس من الدور الأول، بعد خسارتها أمام الإيطالية لوتشيا برونزيتي 4-6 و6-2 و4-6.

ولم تتمكن أوساكا المصنفة 55 راهناً، من استكمال العودة أمام برونزيتي حين خسرت المجموعة الأولى، وعادلت النتيجة في الثانية، لتخرج في الثالثة بعد ساعتين و22 دقيقة.

وشاركت أوساكا في أول دورة لها بعد قرابة شهر من خسارتها في ثمن نهائي دورة ميامي للألف نقطة أمام الإيطالية جازمين باوليني السادسة.

وقالت برونزيتي «قد يبدو الأمر سهلاً من الخارج، لكن عندما تواجه بطلة كبيرة مثلها، فالأمر دائما صعب، أنا فخورة بكيفية إدارتي للمباراة».

وأضافت «كانت تضرب الكرة بقوة شديدة، حاولت أن أُدخل بعض التغييرات على لعبي مثل الكرات القصيرة وفزت بالكثير من النقاط بهذه الطريقة».

أهدرت اليابانية البالغة 27 عاماً فرصتين لكسر الإرسال في الشوط الرابع من المجموعة الأولى، ثم تعرضت للكسر في الشوط السابع، قبل أن ترد في المجموعة الثانية بكسر إرسال منافستها ثلاث مرات مقابل كسر ضدها، لتفرض مجموعة فاصلة.

وفي المجموعة الثالثة، خسرت أوساكا إرسالها مباشرة، وعلى الرغم من أنها استعادت التوازن بكسر الإرسال عند 3-3 بعد محاولات عديدة، خسرت إرسالها من جديد في الشوط التالي مباشرة.

وستواجه برونزيتي منافستها الأميركية ماديسون كيز الخامسة عالميا في الدور الثاني، علّقت على هذه المواجهة قائلة «لعبت ضدها مرتين من قبل، ستكون مباراة صعبة جداً مثل مباراة اليوم».