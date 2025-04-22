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الرياضة

الشارقة يتألق أمام عجمان بـ «رباعية»

الشارقة يتألق أمام عجمان بـ «رباعية»
22 ابريل 2025 20:24

 
علي معالي (الشارقة)

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فاز الشارقة على عجمان 4-0 في مباراة «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين» على استاد الشارقة، ليرفع «الملك» رصيده إلى «44 نقطة» في المركز الثاني، وتوقف رصيد «البرتقالي» عند «27 نقطة» في المركز التاسع، سجل «الرباعية» شاهين عبدالرحمن في الدقيقة 39، وعادل تعرابت في الدقيقة 44، ولوان بيريرا في الدقيقة 62، وماجد حسن في الدقيقة 77.
تفوق الشارقة لعباً ونتيجة في الشوط الأول، بفضل تألق عادل تعرابت بتمريراته السحرية، وأحرز شاهين عبدالرحمن الهدف الأول برأسية رائعة في الدقيقة 39، وأتبعه تعرابت، بالهدف الثاني بعدها بخمس دقائق، إثر تمريرتين ذهبيتين من فراس بالعربي.
وفي الدقيقة 62 ينجح لوان بيريرا في وضع بصمته بهدف ثالث أكد تفوق «الملك» تماماً على «البركان»، وفي الدقيقة 77 ينجح ماجد حسن بمهارة عالية في تسجيل الهدف الرابع، لتنتهي المباراة برباعية رائعة.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
عجمان
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