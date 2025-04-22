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الرياضة

الإصابة تهدد نابولي بالحرمان من «الجناح البرازيلي»!

الإصابة تهدد نابولي بالحرمان من «الجناح البرازيلي»!
22 ابريل 2025 21:34

 
ميلانو (أ ف ب)

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ربما يغيب الجناح الدولي البرازيلي ديفيد نيريش عن صفوف نابولي، ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم خلف المتصدر الإنتر، حتى نهاية الموسم، بعدما أعلن النادي الجنوبي عن إصابته بتمزق في ربلة الساق.
وقال نابولي في بيان إن نيريش أصيب بتمزق في عضلة الساق اليسرى، من دون أن يحدد مدة غيابه، لكن وسائل إعلام محلية أفادت أن اللاعب البالغ 28 عاماً يغيب لمدة شهر.
وفي حال صحت التوقعات يغيب نيريش عن أربع مباريات على الأقل من الخمس الأخيرة لنابولي هذا الموسم، في حين يسعى فريق المدرب أنتونيو كونتي للفوز بلقب الدوري الثاني في ثلاثة مواسم والرابع في تاريخه بعد لقبي 1987 و1990 بقيادة الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.
ويتساوى نابولي الثاني برصيد 71 نقطة مع الإنتر المتصدر وذلك قبل 5 جولات من النهاية، وتنتظر «النيراتسوري» روزنامة مزدحمة بمباريات مهمة، حيث يواجه جاره اللدود ميلان في إياب نصف نهائي الكأس (تعادلا 1-1 ذهاباً)، وبرشلونة الإسباني ذهاباً وإياباً في الدور ذاته من دوري أبطال أوروبا.
وانضم نيريش إلى نابولي الصيف الماضي كبديل للجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا المنتقل في يناير إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ولعب البرازيلي 25 مباراة في «سيري أ» وسجل هدفين هذا الموسم.
وكان كونتي اشتكى السبت من حالة ملاعب كاستيل فولتورنو التدريبية التابعة لنابولي، قائلاً إنه كان من المفترض إعادة تأهيلها، ومشيراً إلى أن عدم قيام النادي بذلك كان السبب الرئيس لإصابة نيريش في ربلة ساقه.

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