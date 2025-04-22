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الرياضة

«نظارة» تُغرم تشيكوني في «دراجات الألب»!

«نظارة» تُغرم تشيكوني في «دراجات الألب»!
22 ابريل 2025 21:46

 
روما (رويترز)

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حقق المتسابق الإيطالي جوليو تشيكوني أول فوز له بمرحلة منذ عامين تقريباً، وذلك في سباق الألب للدراجات، لكنه ربما يفكر في تغيير طريقة احتفاله المتميزة بعد تلقيه غرامة مالية بسبب رمي نظارته الشمسية على الجماهير.
وحقق تشيكوني متسابق فريق ليدل-تريك الفوز في المرحلة الافتتاحية يوم الاثنين، ليطيح بنظارته الشمسية وهو في قمة السعادة بفوزه الأول منذ عام 2023، عندما عبر خط النهاية في سان لورينزو دورسينو.
وسبق له أن احتفل بطريقة مماثلة عند فوزه بمراحل سابقة، بما في ذلك في سباق إيطاليا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعاقب فيها بموجب القاعدة التي تم إدخالها في عام 2021 بشأن التخلص من الأشياء بطريقة مهملة أو خطيرة.
وقال تشيكوني للصحفيين قبل المرحلة الثانية «بالنسبة لي كان شيئاً، لا أريد أن أقول سخيفاً، لكنني أقبل الغرامة في نهاية المطاف».
وأضاف «في النهاية من الصعب أن أقول شيئاً لأن القوانين تتغير دائماً كل عام، لذا كان من الخطأ عدم دراسة القوانين والآن أنا أعرف ذلك».
وكلف الحماس تشيكوني 250 فرنكاً سويسرياً (307 دولارات) و15 نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات، لكنه لم يكن مقتنعاً تماماً بتغيير أسلوبه عندما سُئل عما إذا كان يستخدم نفس الاحتفال إذا فاز بالمرحلة الثانية.
وقال تشيكوني «من الصعب حقاً أن أقول ذلك لأنه من الغريب دوما أن تتلقى غرامة مالية عندما تفوز بسباق».
وأضاف «لا أوافق بصراحة (على ما حدث) لكن الأمر هكذا، لا يمكننا فعل شيء».
وفي النهاية، انهى تشيكوني في المركز الخامس بالمرحلة الثانية واحتل المركز الثالث في الترتيب العام. ويُختتم السباق المكون من خمس مراحل يوم الجمعة المقبل.
كما تأثرت احتفالات سباقات الدراجات أيضاً بتشديد الاتحاد الدولي للدراجات لقواعده الخاصة بمناطق السباقات في وقت سابق من هذا العام، حيث حظر احتفال المتسابقين ضمن المجموعة الرئيسة عندما يفوز زميل لهم في سباق السرعة.

إيطاليا
الدراجات
اتحاد الدراجات
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