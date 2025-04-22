«الليجا».. 5 مليارات إيرادات و16 مليون متفرج!



مدريد (الاتحاد)



أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، الإحصائيات المالية والجماهيرية للموسم الماضي، التي كشفت عن تحقيقها إيرادات بقيمة 5.049 مليار يورو، إلى جانب أعداد قياسية من الجماهير على مدرجات الملاعب، حيث بلغ عدد الحضور 16 مليون متفرج، بمتوسط نسبة إشغال بلغت 75.4%.

وعلى الصعيد التجاري، تجاوزت الإيرادات التجارية لليجا حاجز مليار يورو للعام الثاني على التوالي، بفضل استراتيجيات الرعاية والتراخيص الرياضية، بالإضافة إلى الحضور الدولي المتنامي.

وبالنظر إلى موسم 2024-2025، تشير التوقعات إلى مزيد من التحسن في النتائج بفضل النمو المستمر للإيرادات.