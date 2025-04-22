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الرياضة

العين يتخطى بني ياس بـ «ثلاثية»

العين يتخطى بني ياس بـ «ثلاثية»
22 ابريل 2025 22:58

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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حقق العين فوزاً مهماً على بني ياس بثلاثية، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة 22» من دوري أدنوك للمحترفين.
وتقدم العين مركزاً في جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، ليصعد إلى المركز الرابع «مؤقتاً»، في انتظار نتائج مباريات الجولة، فيما توقف رصيد بني ياس عند 22 نقطة في المركز العاشر، وحقق «الزعيم» الفوز في صراع المركز الثالث، ليضغط على الوحدة الذي تعادل مع العروبة، ليصبح الفارق نقطة واحدة بين الفريقين.
سجل أهداف العين، كاكو في الدقيقة 18 و«البديل» محمد عوض الله «هدفين» في الدقيقتين 87 و94.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى، كان فيها العين الأفضل، خاصة على صعيد السيطرة والأداء الهجومي، فيما لم يقدم بني ياس الأداء المتوقع، وظهر بلا أنياب طوال المباراة.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
بني ياس
الوحدة
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