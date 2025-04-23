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الرياضة

تيتي يتوقف عن التدريب بـ «إشارة الجسد»!

تيتي يتوقف عن التدريب بـ «إشارة الجسد»!
23 ابريل 2025 08:12

 
ساو باولو (أ ب)

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أعلن تيتي المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل أنه سيعلق مشواره مع التدريب لفترة غير معلومة لمعالجة مشاكل صحية بدنية ونفسية.
كان تيتي «63 عاماً» يستعد لتوقيع عقد مع كورينثيانز، فريقه السابق الذي قاده إلى الفوز بألقاب عديدة منها كأس ليبرتادورس وكأس العالم للأندية في عام 2012.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن تيتي، الذي أقيل من تدريب فلامنجو العام الماضي، أصيب بنوبة قلق، قبل أن يسافر من مقر إقامته في ريو دي جانيرو إلى ساو باولو.
وقال تيتي، مدرب منتخب البرازيل خلال الفترة بين 2016 و2022 «يجب تقبل فكرة الاعتراف بأنني ربما أكون إنساناً ضعيفاً، هذا سيجعلني أقوى بالتأكيد».
وأضاف: «أحب ما أفعل (التدريب)، وسأستمر فيه، ولكن بعد التشاور مع عائلتي، ولاحظت الإشارات التي كان يرسلها لي جسدي، قررت أن أفعل ما هو أفضل وأوقف مشواري مع التدريب هذه الفترة، من أجل الاهتمام بنفسي، لأنني أحتاج إلى ذلك».
وأشار المدرب البرازيلي إلى أن «هناك مفاوضات جارية مع نادي كورينثيانز، لكنها ستتوقف بسبب قرار صعب، ولكنه ضروري».
وأقيل تيتي من فلامنجو في 30 سبتمبر، بعد أقل من عام واحد من توليه المسؤولية، ولم يعمل مع فريق آخر منذ ذلك الحين.
وأكد نادي كورينثيانز الذي قرر إقالة مدربه رامون دياز الأسبوع الماضي، أنه كان على وشك التوصل لاتفاق مع تيتي، الذي كان من المتوقع أن يوقع على العقود، ويقود تدريبات الفريق الثلاثاء.

البرازيل
تيتي
كورينثيانز
فلامنجو
ساو باولو
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