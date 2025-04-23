سان جيرمان يدمر «قياسية» ميلان!

باريس (رويترز)



اكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل 1-1 أمام مضيفه نانت، ليظل على المسار لأن يصبح أول فريق يفوز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، من دون أي خسارة.

وبهذا يحافظ سان جيرمان على سجله خالياً من الهزائم في الدوري خارج ملعبه للمباراة رقم 39 توالياً، ليحطم الرقم القياسي في مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى والمسجل باسم ميلان بين 1991 و1993.

وقال لويس إنريكي «من المهم الحديث عن هذا الرقم القياسي واللاعبين من تلك الحقبة، نحن بمستوى ميلان. نتحدث عن الرقم القياسي لأطول سلسلة عدم خسارة خارج الديار،

لا يملك فريق بحجمنا رفاهية ارتكاب الأخطاء، ما زال بإمكاننا التحسن وتقديم أداء أفضل، كان من المفترض أن نفوز بالمباراة وتفصيلة صغيرة صنعت الفارق».

وفي شوط أول بطيء، تراجع نانت للدفاع معتمداً على الهجمات المرتدة لكن فيتينيا لاعب سان جيرمان سجل الهدف الأول من تسديدة منخفضة، مستغلاً تمريرة من لي كانج في الدقيقة 33.

وبدا نانت أكثر شراسة بعد الاستراحة وتألق جيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان في التصدي لمحاولة من جان تشارل كاستيليتو، بعد مرور نحو ساعة من اللعب،

وأدرك دوجلاس أوجوستو التعادل أخيراً قبل سبع دقائق على نهاية الوقت الأصلي من تسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء، وكاد جونسالو راموس أن يسجل هدف الفوز للفريق الضيف من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الكرة ارتدت من العارضة.

وقال دوناروما «أنا مستاء جداً لأن استقبال هدف دائماً ما يكون محبطاً لحارس المرمى، علينا أن نحسن قدرتنا على الاحتفاظ بالكرة حتى لا نخسرها، قدم الفريق مباراة رائعة».

وأضاف الحارس الإيطالي عن مواجهة أرسنال في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا «سيطرنا على الكرة بشكل جيد، نحتاج للاستمرار على هذا المنوال يوم الجمعة أمام نيس ثم في دوري الأبطال».

ويتفوق سان جيرمان، الذي حسم اللقب هذا الشهر، بفارق 23 نقطة عن أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب بينما يحتل نانت المركز 14 برصيد 31 نقطة، بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.