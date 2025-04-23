ريدينج.. «الصفقة تمت»!



لندن (رويترز)



قال ريدينج المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم، إنه توصل لاتفاق بشأن بيع النادي، فيما مددت رابطة الدوري الإنجليزي الموعد النهائي لإتمام الصفقة إلى الخامس من مايو المقبل.

وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها رابطة الدوري الإنجليزي الموعد النهائي لإتمام عملية الاستحواذ، منذ الأمر الذي صدر للمالك الصيني داي يونجي ببيع النادي، بعد استبعاده بموجب اختبار الملاك والمديرين في الرابطة الشهر الماضي.

وأكد نادي ريدينج الآن أن شروط البيع مع المشتري تمت تسويتها، حيث تتضمن الصفقة استاد سيلكت كار ليسينج الخاص بالنادي ومركز التدريب بيروود بارك.

وقال النادي في بيان «تم الاتفاق على شروط الصفقة بين المالك الحالي للنادي داي والمشتري الذي يجب أن تظل هويته سرية في هذه المرحلة، ويعمل الطرفان الآن على استكمال الخطوات اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ، ويقوم الطرف المشتري بدعم الالتزامات المالية الفورية للنادي حتى اكتمال الصفقة، وبالتالي فإن التشغيل اليومي للنادي لن يتأثر».

وفي البداية، تم منح يونجي مهلة حتى الرابع من أبريل الجاري لإتمام عملية البيع، قبل أن تمنحه رابطة الدوري تمديداً حتى الثاني والعشرين من أبريل.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي إنها منحت تمديداً إضافياً لداي يونجي للتخلص من مصالحه في نادي ريدينج لكرة القدم، مع مراعاة الامتثال لجميع اللوائح الأخرى لرابطة كرة القدم الإنجليزية.

وألقى مشجعو ريدينج باللوم على يونجي، الذي استحوذ على النادي عام 2017، في المشكلات التي يواجهها الفريق، إذ تم خصم 6 نقاط من رصيد النادي الموسم الماضي بسبب سوء الإدارة المالية، وبعدها انسحب النادي من دوري السيدات بسبب مشكلات مالية.

ويحتل ريدينج المركز السابع في دوري الدرجة الثالثة، بفارق مركز واحد خلف ليتون أورينت الذي يحتل المركز الأخير المؤهل لدورة الترقي.