الدوري السعودي يستهدف «5 نجوم» من برشلونة

معتز الشامي (أبوظبي)



كشفت تقارير صحفية، أن أندية سعودية تدرس التقدم بعروض لضم 5 لاعبين من برشلونة الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية، ولم يتأثر «البارسا» كثيراً بهجرة لاعبيه إلى السعودية في السنوات الأخيرة، حيث انضم لاعب الوسط فرانك كيسي إلى الأهلي مقابل 12.5 مليون يورو «10.7 مليون جنيه إسترليني» في «صيف 2023»، بينما بيع لاعب الوسط الشاب أوناي هيرنانديز إلى الاتحاد مقابل 5 ملايين يورو «4.3 مليون جنيه إسترليني» في يناير.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن المسؤولين السعوديين يأملون في إضافة لاعبين إلى هذه القائمة في الصيف، حيث عقد الهلال والنصر والاتحاد اجتماعات مع برشلونة لاستكشاف الانتقالات المحتملة.

بينما العرض الأكبر، من حيث القيمة ومستوى اللاعب، يتعلق بنجم الفريق، البرازيلي رافينيا، المرشح للكرة الذهبية، والذي يعد هدفاً لنادي الهلال، حيث يسعى للاستفادة من بطء مفاوضات تمديد عقده في كتالونيا، وكان رافينيا رفض اللعب في السعودية في الماضي، وهناك ثقة لدى «البارسا» في أنه يفعل ذلك مرة أخرى، بعد أن أثبت نفسه واحداً من أهم نجوم الفريق.

ويسعى النصر لضم قلب دفاع جديد، وحاول شراء جول كوندي، ورونالد أراوخو، ولكن كما هو الحال مع رافينيا، من المتوقع أن يرفض الثنائي جميع العروض، ومع ذلك لا ينطبق الأمر نفسه على أندرياس كريستنسن، الذي يدرك أنه سيكون متاحاً للانتقال هذا الصيف.

وأخيراً، يواصل الاتحاد مطاردة لاعب الوسط فرينكي دي يونج، وهو الآخر يجري محادثات بشأن تمديد عقده مع متصدر الدوري الإسباني، وتشير المؤشرات مرة أخرى إلى أن دي يونج يلتزم بالبقاء مع برشلونة، ويرفض فرصة الانتقال إلى السعودية، ويبدو برشلونة واثقاً من أن رافينيا وكوندي وأراوخو ودي يونج ملتزمون جميعاً بالمشروع، لكن هناك إدراكاً بأن العروض المغرية المقدمة من أندية الدوري السعودي يمكن أن تعقد الأمور، سواءً من حيث رسوم الانتقال أو الرواتب المقترحة.

وليس سراً أن برشلونة يحتاج إلى بيع لاعبين لجمع الأموال هذا الصيف، لكن النادي يأمل في تجنب خسارة أي أسماء كبيرة، ويخطط بدلاً من ذلك لبيع أمثال، كريستنسن وإيناكي بينا وأنسو فاتي.