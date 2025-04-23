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الرياضة

بالعربي 9.9.. رُباعية «ذهبية نادرة» بقميص الشارقة

بالعربي 9.9.. رُباعية «ذهبية نادرة» بقميص الشارقة
23 ابريل 2025 10:34

علي معالي (أبوظبي)

تألق التونسي فراس بالعربي لاعب خط وسط فريق الشارقة، بشكل لافت في مباراة عجمان، والتي انتهت بفوز «الملك» 4-0، وربما تكون هذه المباراة تاريخية لـ «فراس بالعربي» في مسيرته لعدة أسباب منها، أنه حصل على أعلى درجة في مسيرته بملاعبنا بحسب «سوفاسكور» للإحصاء بـ (9.9 من 10 درجات)، وهو ما يحدث للمرة الأولى للاعب منذ انتقاله لملاعبنا موسم 2020-2021 مع نادي الفجيرة، كما أنه صاحب التمريرات الذهبية الأربعة التي فاز بها «الملك» على «البركان»، والذي ظهر خامداً تماماً أمام تمريرات فراس القاتلة، التي سجل منها شاهين عبدالرحمن وعادل تعرابت ولوان بيريرا وماجد حسن على مدار شوطي المباراة.
والتمريرات الذهبية الأربعة ليست المرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين الإماراتي، الذي انطلق موسم 2008-2009، بأن يقوم لاعب واحد بـ 4 تمريرات ذهبية في مباراة واحدة، حيث سبق بالعربي في هذا الرقم المثير، البرازيلي جيانلوكا منيز في الموسم الماضي، بعدما قد قام بصناعة 4 تمريرات ذهبية مع فريقه عجمان في الجولة 17 أمام كلباء، في المباراة التي انتهت لصالح عجمان بنتيجة 4-2، سجل وقتها وليد أزارو الأهداف الأربعة.

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وسبق أن كانت هناك 3 تمريرات ذهبية، نذكر منها التمريرات الثلاثية الذهبية من عمر عبدالرحمن في مباراة العين ضد نادي دبي (سابقاً) موسم 2013-2014، في المباراة التي انتهت للعين 5-2 في الجولة الرابعة، وفي نفس الموسم أيضاً بنفس الرقم (3) في مباراة نادي الإمارات، التي انتهت 5-2 في الجولة الثامنة، كما مرر إسماعيل مطر نجم الوحدة نفس الرقم (3) في مباراة فريقه ضد الجزيرة (4-4) بالجولة 20، وفي الموسم التالي كانت تمريرات السلوفاكي «ميروسلاف ستوتش» الذهبية مع فريق العين في مباراته مع عجمان بالجولة 16، والتي انتهت يومها برقم قياسي من الأهداف (7-1)، وفي موسم 2015-2016 كانت تمريرات هوجو فيانا مع الوصل في مباراته ضد الفجيرة في الجولة السادسة والتي انتهت لـ «فهود زعبيل» 5-1.
وفي موسم 2016-2017 كان المجري جوجاك لاعب الوحدة صاحب التمريرات الثلاثية في الموسم في مباراة الوحدة مع بني ياس (6-2) بالجولة 21، وفي نفس الموسم كايو لوكاس مع فريق العين في مباراته مع الإمارات (5-2) بالجولة الثانية، وفي موسم 2017-2018 كانت ثلاثية حسين الشحات مع العين في مباراة الوحدة (6-2) في الجولة 18، ثم خلفان مباراة لاعب الجزيرة في مباراة الفجيرة (3-2) بالجولة الثانية موسم 2018-2019، وفي موسم 2020-2021 كانت ثلاثية ريان منديز مع فريق النصر في مباراة كلباء (3-3) بالجولة الثامنة.
وفي موسم 2021-2022 كانت تمريرات الأرجنتيني خيمينيز مع بني ياس ضد كلباء (3-1)، بالجولة الـ 13، وفي الموسم الماضي كانت ثلاثية بالا في مباراة شباب الأهلي ضد حتا (10-0) بالجولة 26، وفي الموسم الحالي كانت ثلاثية كايو لوكاس في مباراة فريقه الشارقة ضد الجزيرة (4-0) بالجولة الثالثة، وما حققه فراس بالعربي مع الشارقة في مباراته ضد عجمان «فريقه السابق» تعتبر قياسية بكل المقاييس، حيث وصل عدد تمريرات بالعربي الذهبية حتى الآن إلى 6 تمريرات، منها 4 في مباراة واحدة.

الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
فراس بالعربي
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