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الرياضة

التقرير يضم 1500 صفحة.. الهلال زعيم البطولات السعودية

التقرير يضم 1500 صفحة.. الهلال زعيم البطولات السعودية
23 ابريل 2025 10:53

 
أبوظبي (الاتحاد) 

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أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم أعمال لجنة توثيق البطولات بشكل رسمي، بعد أن اعتمد التقرير النهائي الذي يوثق تاريخ كرة القدم في السعودية، منذ انطلاق المسابقات الرسمية عام 1957، وبلغ عددها 3910 بطولات، منها 1282 للفريق الأول، و2628 للفئات السنية، بمشاركة 155 نادياً وصادقت 47 منها على نتائج التقرير، بينما رفض الشباب المصادقة، معترضاً على النتائج.
وأظهر التقرير أن الهلال يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالدوري «21 لقباً»، ما يعني أن «الأزرق» هو «زعيم» البطولات السعودية وليس الآسيوية فقط، يليه الاتحاد «13 لقباً»، والنصر «10 ألقاب»، وتجاوز التقرير الضخم 1500 صفحة، ويضم 7 أقسام رئيسية، شملت تطور كرة القدم، وإنجازات المنتخبات، وقوائم المسؤولين في الاتحاد، بالإضافة إلى البطولات الرسمية للأندية، وتاريخ كرة القدم النسائية، والإحصائيات الشاملة، وتستعد الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة لنشر قوائم بطولاتها الرسمية المعتمدة بحسب نتائج لجنة التوثيق، عبر منصاتها الرسمية، وفق ما تم اعتماده من الاتحاد.

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