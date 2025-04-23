«قُبلة حياة» لبرشلونة.. قواعد جديدة للرواتب في «الليجا»



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، سلسلة من التغييرات على قواعد حدود الرواتب، والتي تحدد قيمة إنفاق الأندية على عقود اللاعبين المسجلين خلال الموسم، وتُفضي إلى زيادة إنفاق الأندية الإسبانية، ما يمثل «قبلة حياة» لبرشلونة لتسجيل عقد لامين يامال.

وكما هو الحال في هذا الموسم، يمكن للأندية التي تتجاوز حدود رواتبها إنفاق 60% من مدخراتها «70% للاعب الذي يتجاوز راتبه 5% من إجمالي الرواتب، أي نجم الفريق» أو 20% من عائدات رحيل اللاعبين «30% لنجوم الفريق»، ولكنّ هناك الآن عدداً من الاستثناءات لهذه القاعدة أيضاً، وأحد التغييرات الرئيسية هو أن أندية الدوري الإسباني تتمكن من التعاقد مع لاعبين تقل أعمارهم عن 24 عاماً والذين أمضوا 3 مواسم متتالية في النادي بعقود جديدة وتسجيلهم، مع منحهم مهلة حتى نهاية الموسم لتوفير المال اللازم ضمن الحد الأقصى للرواتب، إذا لم يتمكنوا من تعويض الفرق، يتم خصم هذا المبلغ من الحد الأقصى للرواتب للموسم التالي، بحسب شبكة «ريليفو» الإسبانية.

ومن أجل تشجيع الأندية على حماية مواهب أكاديميتها ومنحهم صفقات جديدة، وإضافة إلى ذلك، يتم السماح لكرة القدم النسائية بمزيد من المرونة، مع السماح بتخصيص ما يصل إلى مليوني يورو أو ما يصل إلى 2% من إجمالي الإيرادات لفريق نسائي دون خصمها من حد رواتبهن.

وإضافة إلى ذلك، اعتمدت رابطة الدوري الإسباني قاعدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على أنه لا يجوز تقسيط عقود اللاعبين إلا على مدى 5 سنوات حداً أقصى، و4 سنوات للأندية التي تتجاوز سقف رواتبها، ومع ذلك يسمح للأندية نفسها التي تجاوزت الحد الأقصى لها بتسجيل 3 لاعبين، واحد عن طريق الانتقال، واثنان في انتقال مجاناً، مع احتساب تأثيرها على الحد الأقصى للرواتب لموسم واحد، ما يخفف مرة أخرى من قيود الإنفاق، ويكون أمام الأندية مهلة حتى نهاية العام لجمع الأموال اللازمة لتسجيل بقية عقودها.

ولعل التغيير الأكبر هو فرض الحد الأدنى للأجور، حيث يتم منح الأندية في الدرجة الأولى حداً أدنى للرواتب بنسبة 30% من حجم مبيعاتها، وفي الدرجة الثانية 40%، لضمان بقاء الأندية قادرة على المنافسة، لكن إذا تجاوز أي نادٍ الحد الأدنى باستمرار عاماً بعد عام، فإن هذا النادي يهبط.

ومن المرجح أن يكون برشلونة أحد المستفيدين الرئيسيين من هذه القاعدة، حيث يواجه «البارسا» مهمة منح لامين يامال عقداً جديداً كبيراً هذا الصيف عندما يبلغ 18 عاماً، وتمنحهم القاعدة الجديدة الخاصة باللاعب تحت 24 عاماً موسماً إضافياً في «كامب نو»، إذا كان دخلهم كافياً لتسجيل زيادة عقده.