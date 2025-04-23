«راتب قياسي» ينتظر أنشيلوتي مع البرازيل



معتز الشامي (أبوظبي)



ربما يصبح كارلو أنشيلوتي من بين أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجراً، حيث أبدى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اهتمامه بتعيين المدرب الإيطالي مدرباً لمنتخب «السيلساو»، ووفقاً لشبكة «ريليفو» الإسبانية، من المتوقع أن تتسارع وتيرة المفاوضات خلال الأيام المقبلة، ويفكر الاتحاد البرازيلي أيضاً في مرشحين آخرين، مثل خورخي جيسوس، لكن أنشيلوتي هو المرشح الأوفر حظاً.

وأفادت التقارير بأن الاتحاد البرازيلي يعرض على أنشيلوتي راتباً يعادل راتبه الحالي في ريال مدريد، وفي حال الموافقة يصبح من أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجراً، إن لم يكن الأعلى، وفي السابق، لم يكن أنشيلوتي متأكداً من قبول وظيفة مدرب منتخب البرازيل، لكنه الآن يميل إلى قبول العرض، حيث يستمر العقد حتى نهاية كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يتولى المدرب الإيطالي الأسطوري تدريب البرازيل في المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026 ضد الإكوادور، المقررة في الرابع من يونيو، ومن المتوقع أن يترك أنشيلوتي منصبه مدرباً لريال مدريد للمرة الثانية مع اقتراب الموسم من نهايته، ورغم فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا في موسمين من أصل 4 قضاها في سانتياغو برنابيو منذ عودته عام 2021، تعرض أنشيلوتي لضغوط شديدة في الأسابيع الأخيرة بسبب تراجع ريال مدريد في سباق لقب الدوري الإسباني، وخروجه من أوروبا في دور الثمانية.

ولا يزال أمام أنشيلوتي عام آخر في عقده، لكن المدرب سبق أن دفع ثمن تراجعه عن معايير ريال مدريد، وأُقيل من منصبه في 2015، بعد عام فقط من تحقيق لقبه الأوروبي العاشر الذي غاب عن النادي لـ12 عاماً، وأعاد ريال مدريد تعيين أنشيلوتي خلفاً لزين الدين زيدان في يونيو 2021، حيث وقع المدرب عقداً لمدة 3 سنوات، ويعتقد أن أنشيلوتي كان يتقاضى 11 مليون يورو سنوياً قبل خصم الضرائب، بحسب صحيفة «آس» الإسبانية، وفي ديسمبر 2023، توصل وريال مدريد إلى اتفاق لتمديد العقد لمدة عامين، لينتهي في 30 يونيو 2026.