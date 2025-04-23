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الرياضة

صلاح ومرموش.. من «الأفضل» في 16 مباراة مع ليفربول والسيتي؟

صلاح ومرموش.. من «الأفضل» في 16 مباراة مع ليفربول والسيتي؟
23 ابريل 2025 11:39

علي معالي (أبوظبي)

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دائماً ما تكون المقارنة بين المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ومواطنه عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، مثار اهتمام الكثيرين، خاصة أنهما في ناديين كبيرين على مستوى العالم، ومع نهاية الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» ظهرت الأرقام المختلفة بين النجمين المصريين الكبيرين، خاصة أن مرموش وصل إلى الرقم (16) في عدد مبارياته مع السيتي في مواجهة أستون فيلا، والتي انتهت لمصلحة السيتي في الدقيقة 94 بنتيجة 2-1، ليصعد للمركز الثالث في الترتيب، متقدماً على نوتنجهام فورست «مفاجأة» الموسم بنقطة واحدة (61-60). 
انتقل مرموش للسيتي في يناير الماضي، وسجل 7 أهداف من دون أن يصنع، وعند مقارنته بأول 16 مباراة لمحمد صلاح في ليفربول منذ انضمامه إليه في 2017، فإن صلاح سجل 10 أهداف، وهو يتفوق بشكل واضح، حيث استطاع صناعة 3 أهداف في أول 16 مباراة له مع ليفربول، أما مرموش فلم يصنع حتى الآن، وبذلك يكون نجم ليفربول قد أسهم في 13 هدفاً (10 أهداف + 3 تمريرات حاسمة) مقابل 7 أهداف فقط لمرموش.
كما يتفوق صلاح في عدد الفرص التي صنعها وبلغت 24 فرصة في أول 16 مباراة مع «الريدز»، مقابل 16 فرصة صنعها مرموش مع «السيتي»، لكن مرموش يتفوق على صلاح في دقة التسديد (65.6%) مقابل (64.7%)، لكن صلاح يتفوق في كافة أوجه المقارنة الأخرى، بما في ذلك النواحي الدفاعية.
وبالأرقام حتى الآن نجد أن صلاح قد حاول على المرمى 33 مرة، ووصلت مراوغاته إلى 33 مرة، وكسب الاستحواذ 75، وفي الجانب الآخر، كانت محاولات مرموش على المرمى 21 مرة، ومراوغاته 14 مرة، وكسب الاستحواذ 35.

مانشستر سيتي
ليفربول
عمر مرموش
محمد صلاح
الدوري الإنجليزي
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