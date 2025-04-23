%86 من المدربين يرحلون «أول عام» في «دورينا»!



مراد المصري (أبوظبي)



بلغت نسبة المدربين الذين يرحلون قبل إكمال فترة عام على رأس الجهاز الفني في أندية «دوري أدنوك للمحترفين» 85.7%، لتحتل البطولة المرتبة الـ 17 عالمياً على صعيد التغييرات للمدربين، وبنسبة أعلى من المعدل العالمي، والتي ارتفعت مؤخراً لتصل إلى 75% من المدربين الذين لا يكملون عاماً مع الأندية، في «مؤشر دولي» على غياب الاستقرار والضغوط المتزايدة على هذا المنصب الفني.

وجاءت الإحصائيات وفق تقرير صادر من المركز الدولي للدراسات الرياضية، شمل أبرز الدوريات حول العالم، حيث بلغ معدل استمرار المدرب في عمله في «دورينا» 246 يوماً.

وتصدرت دوريات كوستاريكا والمكسيك والإكوادور القائمة بنسبة تغيير 100%، حيث استبدلت جميع الأندية مدربيها خلال أقل من عام، وجاء خلفهم مباشرة الدوري الإيطالي باعتباره الأعلى بين الدوريات الأوروبيات بنسبة مرتفعة بلغت 95%، حيث لم يستمر سوى سيموني إنزاجي على رأس الجهاز الفني في إنتر ميلان، وجاء الدوري السعودي في المرتبة العاشرة عالمياً في الإحصائية، بنسبة 88.9%.

وعلى صعيد الأكثر استقراراً، للدوريات الأقل تغييراً خلال أول عام، جاء الدوري الأسترالي في المرتبة الأولى بنسبة رحيل 30.8 %، ويعد الدوري الألماني الأكثر استقراراً بين الدوريات الأوروبية بـ %44.4، والأعلى على صعيد معدل الأيام «797 يوماً».

أما في إحصائية الدوريات الأكثر استمرارية للمدربين لثلاثة أعوام أو أكثر، فتصدر دوري الدرجة الثانية في ألمانيا والدنمارك القائمة بنسبة 33.3 % لكل منهما، وكان الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الأعلى بين البطولات الخمس الكبرى بنسبة 25 %، وبمعدل أيام بلغ 732 يوماً لكل مدرب في إسبانيا، و632 يوماً في إنجلترا.