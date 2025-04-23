70 متسابقاً يخوضون التحدي في «الإمارات للتزلج على الماء»

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، الجمعة، وينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية حتى الأحد المقبل، بمشاركة أكثر من 70 متسابقاً يمثلون 12 جنسية، ويتنافسون في 14 فئة ضمن «الويك بورد» و«الويك سيرف»، ومن المقرر أن تنطلق المنافسات يومياً ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً، على أن تختتم بتتويج الفائزين في مختلف الفئات.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار أجندة الموسم الرياضي البحري للنادي، وجهود دعم ونشر الرياضات المائية الحديثة، واستقطاب أبرز المواهب المحلية والدولية، في أجواء تنافسية احترافية.

وتتوزع البطولة إلى قسمين رئيسيين هما منافسات «الويك بورد»، والتي تعتمد على الحركات الهوائية والتوازن على سطح الماء، ومنافسات «الويك سيرف»، التي تتيح للمتسابقين ركوب الأمواج والتفوق في الأداء الاستعراضي.

وأكد ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، أن انطلاق البطولة يمثل خطوة مهمة في تعزيز حضور رياضة التزلج على الماء على مستوى الدولة، وقال: «نفخر في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بتنظيم هذه الجولة التي تجمع نخبة من المتسابقين من مختلف أنحاء العالم، وكل متسابق يحصل على فرصة للاستعراض أمام اللجنة التحكيمية التي تقوم بمنح النقاط بناءً على المهارة والأداء الفني، وفق معايير دولية دقيقة».

وأضاف الظاهري أن البطولة تشكل منصة حيوية لدعم الأبطال الإماراتيين، وتمكينهم من المنافسة في أجواء عالمية، كما تعكس التزام النادي المستمر بتطوير قطاع الرياضات البحرية، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهةً رياضيةً رائدةً.