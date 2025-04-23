الأربعاء 23 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

70 متسابقاً يخوضون التحدي في «الإمارات للتزلج على الماء»

70 متسابقاً يخوضون التحدي في «الإمارات للتزلج على الماء»
23 ابريل 2025 13:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قرعة «آسيوية الجودو» في بانكوك يوم الخميس
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم "مؤسسة رياضة المرأة"


تنطلق الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، الجمعة، وينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية حتى الأحد المقبل، بمشاركة أكثر من 70 متسابقاً يمثلون 12 جنسية، ويتنافسون في 14 فئة ضمن «الويك بورد» و«الويك سيرف»، ومن المقرر أن تنطلق المنافسات يومياً ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً، على أن تختتم بتتويج الفائزين في مختلف الفئات.
ويأتي تنظيم البطولة في إطار أجندة الموسم الرياضي البحري للنادي، وجهود دعم ونشر الرياضات المائية الحديثة، واستقطاب أبرز المواهب المحلية والدولية، في أجواء تنافسية احترافية.
وتتوزع البطولة إلى قسمين رئيسيين هما منافسات «الويك بورد»، والتي تعتمد على الحركات الهوائية والتوازن على سطح الماء، ومنافسات «الويك سيرف»، التي تتيح للمتسابقين ركوب الأمواج والتفوق في الأداء الاستعراضي.
وأكد ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، أن انطلاق البطولة يمثل خطوة مهمة في تعزيز حضور رياضة التزلج على الماء على مستوى الدولة، وقال: «نفخر في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بتنظيم هذه الجولة التي تجمع نخبة من المتسابقين من مختلف أنحاء العالم، وكل متسابق يحصل على فرصة للاستعراض أمام اللجنة التحكيمية التي تقوم بمنح النقاط بناءً على المهارة والأداء الفني، وفق معايير دولية دقيقة».
وأضاف الظاهري أن البطولة تشكل منصة حيوية لدعم الأبطال الإماراتيين، وتمكينهم من المنافسة في أجواء عالمية، كما تعكس التزام النادي المستمر بتطوير قطاع الرياضات البحرية، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهةً رياضيةً رائدةً.

 

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الصحة العامة في إمارة دبي
اليوم 14:35
قرعة «آسيوية الجودو» في بانكوك يوم الخميس
الرياضة
قرعة «آسيوية الجودو» في بانكوك يوم الخميس
اليوم 14:30
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم "مؤسسة رياضة المرأة"
اليوم 14:09
بريطانيا تعلن تأجيل المحادثات بشأن أوكرانيا
الأخبار العالمية
بريطانيا تعلن تأجيل المحادثات بشأن أوكرانيا
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©