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الرياضة

منتخب الجوجيتسو إلى فرنسا للمشاركة في «باريس الجائزة الكبرى»

منتخب الجوجيتسو إلى فرنسا للمشاركة في «باريس الجائزة الكبرى»
23 ابريل 2025 12:30

أبوظبي (الاتحاد)

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غادرت بعثة منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، للمشاركة في بطولة باريس الجائزة الكبرى للجوجيتسو، والتي تقام في الفترة من 25 وحتى 27 أبريل الجاري.
وتُعد هذه البطولة إحدى أبرز الفعاليات في أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، وتستقطب نخبة من أقوى المنافسين من جميع أنحاء العالم.
وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، أهمية المشاركة في البطولات العالمية الكبرى، مسلطاً الضوء على فوائدها في اختبار المهارات وصقل القدرات الفنية والذهنية للاعبين، وإبراز تفوقهم العالمي في هذه الرياضة.
وقال الظاهري: «توفر بطولة باريس الجائزة الكبرى للجوجيتسو فرصة إبراز قدرات لاعبينا أمام نخبة من الأبطال العالميين، وتُعد هذه البطولات عاملاً محورياً في تعزيز خبراتهم، وتحسين أدائهم، وتعزيز رصيدهم من الإنجازات على المستوى الدولي. ونحن فخورون بالالتزام والعزيمة التي يظهرها أعضاء المنتخب، وكلنا ثقة بأنهم سيواصلون رفع علم الدولة عالياً».
وأعرب هيلدر ميديروس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو، عن ثقته بقدرة اللاعبين على المضي قدماً في مسيرتهم الحافلة بالإنجازات والعودة إلى الوطن متوجين بالذهب مهما كان حجم التحديات في مختلف البطولات.
وقال: «خضع اللاعبون لبرنامج تدريبي مكثف خلال الأشهر الماضية، ركّز على تعزيز اللياقة البدنية وتطوير المهارات الفنية. وندخل بطولة باريس الجائزة الكبرى للجوجيتسو بفريق يضم نخبة من اللاعبين الأقوياء والذين يتمتعون بمهارات عالية، وهم على أتم الجاهزية والاستعداد لخوض النزالات وتخطي التحديات، وندرك جيداً أنهم قادرون على الحفاظ على المستوى الرفيع نفسه الذي لطالما ميّز أداءهم وقادهم إلى منصات التتويج».
وتعكس هذه المشاركة مواصلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو التزامه بتعزيز التميز الدولي، من خلال الوجود في أهم البطولات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الدولة الرائدة عالمياً في هذه الرياضة.

منتخب الجوجيتسو
اتحاد الجوجيتسو
فرنسا
باريس
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