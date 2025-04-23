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الرياضة

أجاسي يعود في «الخامسة والخمسين» عبر بوابة «البيكلبول»!

أجاسي يعود في «الخامسة والخمسين» عبر بوابة «البيكلبول»!
23 ابريل 2025 13:26

 
واشنطن (أ ب)

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فاز لاعب التنس الأميركي أندريه أجاسي بلقبين من الألقاب الثمانية التي تُوج بها في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» في بطولة أميركا المفتوحة، والآن يتنافس في حدث مختلف يحمل نفس الاسم ويتعلق بالتنس.
ويشكل أجاسي، الذي اعتزل لعب التنس في 2006، بعدما لعب آخر مباراة له في فلاشينج ميدوز، مع الشابة آنا ليه واترس فريقاً للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للبيكلبول في نابلس، فلوريدا، ضمن فئة المحترفين المختلطة، التي تقام الأسبوع المقبل.
وشارك أجاسي، الذي يبلغ عامه الـ 55 الأسبوع المقبل، في عروض بيكلبول تليفزيونية إلى جانب لاعبي تنس سابقين، ويمكن رؤيته وهو يروج لمعدات البيكلبول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه ستكون أول مشاركة احترافية له في رياضة البيكلبول.
وفاز أجاسي بلقب بطولة أميركا المفتوحة في 1994 و1999، وأكمل مسيرته في البطولات الأربع الكبرى بتحقيق لقب واحد على الأقل في كل من البطولات الكبرى لهذه الرياضة، وتم إدراجه في قاعة مشاهير التنس الدولية عام 2011.
البيكلبول هي مزيج من التنس وتنس الطاولة، وتلعب باستخدام مضارب وكرة «ويفل بول»، ونمت هذه الرياضة بسرعة مذهلة، إذ ارتفع عدد ممارسيها في الولايات المتحدة من شبه العدم إلى أكثر من 13 مليون لاعب خلال بضع سنوات فقط.

أميركا
التنس
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