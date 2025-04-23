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الرياضة

زحمة مباريات في مدينة مدريد!

زحمة مباريات في مدينة مدريد!
23 ابريل 2025 13:43

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تشهد العاصمة الإسبانية مدريد، جدولاً مزدحماً بالمباريات في «الجولة 33» من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تلعب فرق مدريد الخمسة جميعها داخل العاصمة الليلة وغداً، وذلك مع إقامة مباراتي «ديربي» بين خيتافي وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو، فيما يستضيف ليجانيس على أرضه جيرونا القادم من كتالونيا.
وتُعدّ مباراة خيتافي ضد ريال مدريد الأكثر اهتماماً الليلة، ويسعى الفريق المضيف لتأمين الهروب من حسابات خطر الهبوط، وبالنسبة لريال مدريد فهو في قلب الصراع على اللقب، وهذا الأمر يجعل رحلته إلى ملعب الكوليسيوم مهمة للغاية، لأنه واجه بعض الصعوبات على هذا الملعب في السنوات الأخيرة، وفي زياراته الست حقق ريال مدريد ثلاثة انتصارات فقط، وتعادلين وهزيمة واحدة.
ويلتقي غداً أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو في «ديربي» آخر في مدريد، على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، ويتطلع رايو فاليكانو إلى الفوز خارج أرضه على أتلتيكو مدريد في «الليجا» منذ 26 عاماً وتحديداً عام 1999، والمرة الأولى في مختلف المسابقات منذ تفوقه على «الروخيبلانكوس» في كأس الملك في 2001.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
خيتافي
أتلتيكو مدريد
جيرونا
ليجانيس
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