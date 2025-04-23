قرعة «آسيوية الجودو» في بانكوك يوم الخميس



بانكوك (الاتحاد)



تجرى يوم الخمس، مراسم قرعة بطولة آسيا لكبار الجودو التي يستضيفها اتحاد تايلاند، بالعاصمة بانكوك، من 25 إلى 27 أبريل الحالي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة.

ووصلت بعثة منتخبنا إلى بانكوك، قادمة من طوكيو، عقب انتهاء معسكره التدريب لمدة أسبوعين في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، ضمن اتفاقية التعاون بين الجامعة والاتحاد، بمشاركة 9 لاعبين، فضلاً عن لاعبة، يخوضون «التحدي الآسيوي»، وهم نارمند بيان، وناجي يزبيك «وزن 66 كجم»، ومحمد يزبيك «وزن 73 كجم»، وكريم عبداللطيف «وزن 73 كجم»، وطلال شفيلي، وعمر جاد «وزن 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن 90 كجم»، وظفار كوسوف «وزن 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي في «وزن 52 كجم»، ويشرف على المنتخب الأول المدرب العام فيكتور سيكتروف لاعب الفريق السابق، ومساعده رحيم كريم.

تنطلق مباريات البطولة الآسيوية الكبرى صباح غد بقاعة مركز المؤتمرات والمعارض في بانكوك، على ضوء قرعة البطولة، وتبدأ بمنافسات الوزن الخفيف الذي يشهد مشاركة بشيرات خرودي في منافسات وزن 52 كجم، بجانب نارمند بيان، وناجي يزبيك في وزن 66 كجم.