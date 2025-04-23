العروبة.. «الهبوط الثالث» بـ «الحصاد المتواضع»



فيصل النقبي (الفجيرة)

هبط العروبة رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الثالثة، عقب التعادل مع الوحدة بهدف لمثله، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويُعد الموسم ثاني أسوأ مشاركة الفريق في دوري المحترفين، بعد موسم 1992-1993 الذي شهد الظهور الأول في «الأضواء»، وجمع 3 نقاط «فوز وتعادل»، فيما يملك الآن 7 نقاط، وفي المقابل، يبقى موسم 2021-2022 الأفضل رغم الهبوط، إذ حصد خلاله الفريق 18 نقطة وقدم مستويات لافتة.

وظهر العروبة هذا الموسم بأداء باهت على المستويين الدفاعي والهجومي، وتلقى عدداً كبيراً من الأهداف «56 هدفاً»، ولم تنجح التغييرات الفنية المتكررة في إنقاذ الموسم أو تحسين النتائج.

ومع «السقوط الثالث»، تبدأ إدارة النادي التفكير في ترتيب البيت والتحضير لمرحلة إعادة البناء في دوري الدرجة الأولى، على أمل العودة مجدداً إلى «دوري المحترفين» بروح أكثر جاهزية واستقراراً يليق بطموحات الجماهير.