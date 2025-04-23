بني ياس يدخل دائرة «الحسابات المعقدة»!



مصطفى الديب (أبوظبي)



دخل بني ياس دائرة «الحسابات المعقدة»، بعد الخسارة أمام العين بـ«ثلاثية»، على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وعاد الفريق إلى هواية إهدار النقاط، بالتعثر الثاني على التوالي، بعد الأول في لقاء دبا الحصن 4-2، بـ«الجولة 21»، ويعود آخر انتصار لـ«السماوي» أمام العروبة يوم 27 مارس الماضي، وقبلها الخسارة مرتين أيضاً من شباب الأهلي والوحدة.

ويملك بني ياس 22 نقطة من 21 مباراة، ويبعد بفارق 6 نقاط عن دبا الحصن صاحب المركز قبل الأخير «16 نقطة»، وتتبقى لـ«السماوي» 5 مباريات، منها «المؤجلة» أمام الشارقة التي تقام أول مايو المقبل.

ويواجه بني ياس فريق البطائح 5 مايو ضمن «الجولة 23»، في أهم مباريات الموسم، لأنها أمام منافس يملك 21 نقطة، ويدخل ضمن «دائرة الخطر» أيضاً، وبالتالي تصبح بمثابة نهائي بين الفريقين يسعى كل منهما لانتزاع الفوز، من أجل الابتعاد عن «حسابات الهبوط» إلى الدرجة الأولى.

ويعاني بني ياس هذا الموسم عدم ثبات المستوي، وحصد 6 انتصارات في 21 مباراة، بمعدل لا يتجاوز 30%، في حين خسر 11 مباراة، بنسبة 50%، والتعادل 4 مرات،

ويعاني «السماوي» دفاعياً بدرجة كبيرة، واستقبلت شباكه 43 هدفاً، بمعدل أكثر من هدفين في المباراة، بينما أحرز 22 هدفاً بمعدل هدف في المباراة.