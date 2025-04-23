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الرياضة

«الإمارات للدرّاجات» يعلن قائمته لخوض سباق «لييج - باستون»

«الإمارات للدرّاجات» يعلن قائمته لخوض سباق «لييج - باستون»
23 ابريل 2025 16:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن فريق «الإمارات - إكس آر جي» للدرّاجات الهوائية عن تشكيلته الكاملة المشاركة في سباق «لييج - باستون - لييج»، أحد أعرق سباقات الكلاسيكيات في العالم، والذي يُقام مطلع الأسبوع المقبل في بلجيكا، ويُعد ختام سباقات الربيع لهذا الموسم.
ويضم الفريق في هذه النسخة نخبة من أبرز الدرّاجين بقيادة النجم السلوفيني تادي بوجاتشار، إلى جانب كل من فيليكس جروتشارتنر من النمسا، وفيجارد ستاكي لانجن من النرويج، وبراندون مكنولتي من الولايات المتحدة، ودومين نوفاك من سلوفينيا، وبافيل سيفاكوف من فرنسا، وفلوريان فيرميرش من بلجيكا.
ويقود الفريق في هذه المشاركة، تادي بوجاتشار، الذي يسعى إلى تأكيد جاهزيته بعد سلسلة من النتائج المميزة خلال هذا الموسم، حيث سجل مؤخراً المركز الثاني في سباق هولندا، وأظهر استعداداً تنافسياً عالياً لخوض تحديات سلسلة أردين، بما في ذلك سباق «لا فليش والون» وسباق «لييج - باستون - لييج» المعروف باسم «لا دويين».
ويمثل السباق، الذي يمتد لمسافة 251.8 كم ويتضمن تسلقاً يبلغ مجموعه 4400 متر، محطة أساسية ضمن جدول الكلاسيكيات، ويمتاز بمساره الصعب الذي يشمل تسعة من أصل أحد عشر صعوداً مصنّفاً في آخر 100 كم من السباق، أبرزها «لا ريدوت» و«روش أو فوكون»، وهما نقطتان محوريتان في تحديد مجريات السباق.

الدراجات الهوائية
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
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