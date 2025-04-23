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الرياضة

خيول «ياس» تخوض تحديات «نيفتا» و«دورمان» بفرنسا

خيول «ياس» تخوض تحديات «نيفتا» و«دورمان» بفرنسا
23 ابريل 2025 17:30

عصام السيد (أبوظبي)

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تخوض خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، غداً الخميس، تحديات سباقي «بري نيفتا»، و«بري دورمان»، للخيول العربية الأصيلة بمضمار ضاحية لا تست دو بوش بفرنسا.
وخصص سباق بري نيفتا للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 30 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة، وتشارك فيه 6 مهرات في سن ثلاث سنوات فقط.
ويمثل خيول ياس المهرة «ألحان»، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماثياس لورين، وشاركت ابنة «أف البحر» في سباقين حلت خلالهما في المركز الثالث في سباق بري محمد أوكيلي، والمركز الأول في سباق بري ماجيك دي بيبول لمسافة 2000 متر بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي.
والممثلة الثانية لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل هي المهرة «شمّا»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة اورتيز مندزابل، وكانت ابنة «منجز» قد خاضت 3 سباقات، حلت في الأولى في المركز التاسع، ثم المركز الثاني في سباق بري سانت لوران، قبل أن تذهب للفوز بسباق «بري ماجنيسي» لمسافة 2100 متر بمضمار تولوز.
وفي سباق بري دورمان للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر، البالغة جائزته 25 ألف يورو، يواجه المهر «مقبول» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، تحديات نخبة من الخيول القوية في سن أربع سنوات، أبرزها «مرعب» لوذنان للسباقات، و«مقاتل الشحانية» للشيخة ياسمين آل ثاني.
وكان «مقبول»، المنحدر من نسل «أف البحر»، قد حصد لقب سباق بري دو لا أفاك لمسافة 1900 متر، بمضمار لاتست دو بوش حين كان ناشئاً في سن ثلاث سنوات، قبل أن يحل في المركز الثاني مرتين في سباقي الفئتين الأولى والثانية.

خيول ياس
سباقات الخيول
فرنسا
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