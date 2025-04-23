الأربعاء 23 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سباق الأهداف في السعودية.. رونالدو في الصدارة ورقم تاريخي للدوسري

سباق الأهداف في السعودية.. رونالدو في الصدارة ورقم تاريخي للدوسري
23 ابريل 2025 17:56

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
راشد آل علي عضواً في «عربي القوى»
%86 من المدربين يرحلون «أول عام» في «دورينا»!


يشتعل سباق المساهمات التهديفية في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي، حيث يتنافس عدد من النجوم البارزين على صدارة قائمة الأكثر تأثيراً في نتائج فرقهم، من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ويتصدر الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم الاتحاد، قائمة الأكثر مساهمة تهديفية «27 هدفاً»، حيث سجل 18 هدفاً وصنع 9 أهداف، ويتبعه قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو «26 هدفاً» حيث سجل 23 هدفاً وصنع 3 أهداف، ويتصدر «الدون» صدارة ترتيب هدافي المسابقة.
ويأتي خلف الثنائي اللاعب الموهوب سالم الدوسري قائد الهلال بـ22 هدفاً «صنع 12 وسجل 10»، كما دخل الدوسري تاريخ الدوري، بعدما أصبح أكثر لاعب سعودي مساهمة تهديفية في تاريخ البطولة برصيد 127 مساهمة.
وسجل الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي 19 هدفاً وصنع 3 أهداف، وينافس بقوة على هداف الدوري، ويأتي خلف رونالدو، ويتساوى مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الشباب، ويتألق أيضاً الفرنسي موسى ديابي، جناح الاتحاد، في صناعة الأهداف، حيث يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم، برصيد 14 هدفاً، كما أصبح أكثر من صنع أهدافاً مع الاتحاد في موسم في دوري المحترفين تاريخياً، ويتبقى 5 جولات حتى نهاية الدوري، وسط صراع كبير على الأكثر مساهمة بين التسجيل والصناعة.

السعودية
الدوري السعودي
النصر
الهلال
اتحاد جدة
كريم بنزيمة
كريستيانو رونالدو
سالم الدوسري
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
مكتوم بن محمد يستعرض مع رئيسة الأسواق العالمية في «PayPal» آفاق التعاون بمجال التكنولوجيا المالية
علوم الدار
مكتوم بن محمد يستعرض مع رئيسة الأسواق العالمية في «PayPal» آفاق التعاون بمجال التكنولوجيا المالية
اليوم 19:20
روسيا تخطط لإطلاق 240 قمراً صناعياً جديداً
الأخبار العالمية
روسيا تخطط لإطلاق 240 قمراً صناعياً جديداً
اليوم 19:14
حمدان بن زايد يُعزّي في وفاة محمد سعيد المرر ومبارك عبيد المنصوري
علوم الدار
حمدان بن زايد يُعزّي في وفاة محمد سعيد المرر ومبارك عبيد المنصوري
اليوم 19:13
نونيش: تأهل مانشستر سيتي إلى «أبطال أوروبا» مثل التتويج بـ «البريميرليج»
الرياضة
نونيش: تأهل مانشستر سيتي إلى «أبطال أوروبا» مثل التتويج بـ «البريميرليج»
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©