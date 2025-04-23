سباق الأهداف في السعودية.. رونالدو في الصدارة ورقم تاريخي للدوسري



أبوظبي (الاتحاد)



يشتعل سباق المساهمات التهديفية في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي، حيث يتنافس عدد من النجوم البارزين على صدارة قائمة الأكثر تأثيراً في نتائج فرقهم، من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ويتصدر الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم الاتحاد، قائمة الأكثر مساهمة تهديفية «27 هدفاً»، حيث سجل 18 هدفاً وصنع 9 أهداف، ويتبعه قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو «26 هدفاً» حيث سجل 23 هدفاً وصنع 3 أهداف، ويتصدر «الدون» صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

ويأتي خلف الثنائي اللاعب الموهوب سالم الدوسري قائد الهلال بـ22 هدفاً «صنع 12 وسجل 10»، كما دخل الدوسري تاريخ الدوري، بعدما أصبح أكثر لاعب سعودي مساهمة تهديفية في تاريخ البطولة برصيد 127 مساهمة.

وسجل الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي 19 هدفاً وصنع 3 أهداف، وينافس بقوة على هداف الدوري، ويأتي خلف رونالدو، ويتساوى مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الشباب، ويتألق أيضاً الفرنسي موسى ديابي، جناح الاتحاد، في صناعة الأهداف، حيث يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم، برصيد 14 هدفاً، كما أصبح أكثر من صنع أهدافاً مع الاتحاد في موسم في دوري المحترفين تاريخياً، ويتبقى 5 جولات حتى نهاية الدوري، وسط صراع كبير على الأكثر مساهمة بين التسجيل والصناعة.