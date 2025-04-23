راشد آل علي عضواً في «عربي القوى»



القطيف (الاتحاد)



فاز راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى للدورة 2024 - 2028، بعد حصوله على العلامة الكاملة «18 صوتاً» خلال الجمعية العمومية الانتخابية بالسعودية.

وضمّ المجلس الجديد نخبة من القيادات الرياضية، برئاسة العميد علي الشيخي، وعضوية وليد ترك «نائب الرئيس - غرب آسيا»، محمد يحيى متولي «نائب الرئيس - أفريقيا»، ماريا كيفوركيان «نائب الرئيس - ممثلة المرأة»، بالإضافة إلى الأعضاء هادي العلوي، سليمان الحويله، ياسين لوعيل، المعز عباس، منصور الطويطر، الدكتور مازن الخطيب، والدكتورة ريم الشمري.

ويُعدّ الفوز محطة بارزة في المسيرة المهنية لراشد ناصر آل علي، الذي أكد عقب إعلان النتائج التزامه بالعمل مع زملائه في المجلس الجديد لدعم انتشار اللعبة عربياً، وتصميم مبادرات نوعية تستهدف تمكين المواهب وصناعة أبطال المستقبل، بما يسهم في رفع راية الإمارات في مختلف المحافل الدولية.